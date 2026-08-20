Pemain 19 tahun itu kini terikat dengan FC hingga 2031, demikian diumumkan klub pada Kamis malam. Dalam waktu yang lama Borussia Dortmund berupaya merekrut bintang lini serang itu, tetapi tidak mengajukan nilai transfer yang diminta Köln dan pada akhirnya mundur dari negosiasi. Setelah itu, muncul spekulasi soal kepindahan ke RB Leipzig.

"Tentu saja saya memikirkan masa depan saya," kata El Mala dalam pernyataan resmi klub: "Tetapi pembicaraan dengan para petinggi di FC berjalan sangat baik, saya merasakan kepercayaan yang sangat besar dan penghargaan yang tinggi di sini. Karena itu saya bertahan di sini - saya ingin menjalani musim yang bagus bersama FC dan para suporter kami."

El Mala akan mengenakan nomor punggung 10 mulai musim baru, seperti yang ia umumkan beberapa menit sebelum rilis pernyataan pers dalam pesan video yang dibangun secara dramatis. Dengan demikian, ia menjadi pemain FC pertama sejak Lukas Podolski yang mengenakan nomor tersebut.

Apakah Said El Mala kini memiliki klausul pelepasan?

Klub tidak memberikan keterangan soal kemungkinan adanya klausul pelepasan dalam kontrak baru. Menurut Sky, kontrak barunya juga tidak memuat klausul tersebut. Hal itu juga sudah berlaku pada kontrak sebelumnya yang berlaku hingga 2030, sehingga Köln bisa menjalankan negosiasi dengan leluasa. Selama ini, tuntutan minimum yang beredar selalu berada di angka 50 juta euro.

FC merekrut El Mala pada musim panas 2024 dari Viktoria Köln, tetapi pada musim berikutnya ia masih bermain untuk klub divisi tiga itu. Pada musim pertamanya di Bundesliga, ia kemudian mencatatkan 13 gol dan 5 assist untuk FC.



