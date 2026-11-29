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Al Nassr bersiap menyaksikan momen istimewa dalam sesi latihan bersama mereka. Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan memanggil Cristiano Ronaldo Jr., putra kapten tim asal Portugal, untuk mengikuti latihan tim utama pada Senin. Langkah ini untuk pertama kalinya menempatkan sang anak di lapangan berdampingan dengan ayahnya dalam sesi latihan.

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Menurut sumber khusus surat kabar "Arriyadiyah", pemain berusia 16 tahun itu menerima undangan dari staf kepelatihan untuk mengikuti sesi latihan tim utama. Ia mendapat kesempatan tersebut setelah mencuri perhatian selama perjalanannya bersama tim kelompok umur klub. Kini ia akan menjalani pengalaman berbeda dalam kariernya, berlatih bersama salah satu bintang sepak bola terbesar di dunia, yang juga merupakan ayahnya.

Langkah ini datang sehari setelah para pemain Al Nassr mendapat jatah libur, menyusul kemenangan 1-0 atas Al-Hazm pada Sabtu dalam lanjutan pekan ke-13 Roshn Saudi League. Tim akan kembali berlatih pada Senin pagi di pusat latihan "Dar Al Nassr" di Riyadh.

Postecoglou memberi kesempatan kepada talenta muda

Pemanggilan Ronaldo Jr. tidak semata berkaitan dengan hubungan keluarga dengan kapten Al Nassr. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan Postecoglou untuk memantau talenta muda di tim kelompok umur klub dan memberi sejumlah pemain kesempatan berlatih bersama tim utama, guna menilai kemampuan dan potensi teknis mereka.

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Sumber tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Australia itu berkoordinasi dalam urusan ini dengan staf kepelatihan yang menangani tim kelompok umur, termasuk pelatih asal Portugal, Emanuel, yang menangani tim U-17 Al Nassr, tempat putra sang bintang Portugal bermain.

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Dengan demikian, Ronaldo Jr. mendapat kesempatan merasakan langsung atmosfer bersama para pemain tim utama. Pengalaman ini bisa menjadi dorongan penting dalam kariernya sekaligus memungkinkan staf kepelatihan menilai kemampuannya dari dekat, di luar penampilan rutinnya bersama tim kelompok umur.

Perjalanan sang anak di Al Nassr menuju babak baru

Ronaldo Jr. memulai perjalanannya di klub ibu kota tersebut beberapa bulan setelah sang ayah bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023. Ia masuk ke akademi kelompok umur klub dan menapaki berbagai jenjang hingga mencapai tim U-17.

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Setelah bertahun-tahun berkembang di akademi klub, undangan untuk berlatih bersama tim utama menjadi babak baru dalam kariernya. Ia juga mendapat kesempatan berada di lingkungan berbeda yang dihuni para pemain berpengalaman.

Sesi latihan yang dinanti ini memiliki nuansa istimewa karena untuk pertama kalinya akan mempertemukan ayah dan anak dalam satu latihan bersama tim utama. Cristiano Ronaldo akan hadir di lapangan tempat ia biasa memimpin latihan dan pertandingan, sementara putranya menjalani pengalaman luar biasa yang bisa menjadi awal langkahnya mendekati sorotan tim utama.