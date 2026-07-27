Kejutan Besar: Prediksi Susunan Pemain Real Madrid Usai Kedatangan Diomande

Real Madrid bersiap mengarungi musim baru dengan skuad yang bertabur bintang, setelah melakukan sejumlah pergerakan agresif di bursa transfer musim panas, yang terbaru adalah kian dekatnya klub dengan pengumuman resmi mengenai perekrutan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, dalam sebuah transfer yang diharapkan menambah kekuatan dan kecepatan lebih di lini serang El Real.

Menurut laporan surat kabar "Mundo Deportivo", kedatangan Diomande ke Real Madrid bisa mendorong pelatih Jose Mourinho untuk mengandalkan susunan pemain inti yang menyimpan kejutan besar, di tengah persaingan sengit antara sejumlah besar bintang di berbagai posisi.

Di bawah mistar gawang, Thibaut Courtois tampak menjadi kandidat terkuat untuk menjaga gawang tim, sementara Andriy Lunin akan menjadi pelapis utama kiper asal Belgia tersebut.

Adapun lini pertahanan, kemungkinan akan terdiri dari rekrutan baru Marc Cucurella di sisi kiri, di samping Antonio Rudiger dan Eder Militao di jantung pertahanan, sementara Denzel Dumfries mengisi posisi bek kanan.

Susunan ini menyimpan kejutan yang mencolok, karena Ibrahima Konate, yang baru bergabung dengan Real Madrid, bisa jadi mendapati dirinya berada di luar susunan inti meski nilai transfer dan pengalaman besar yang dimilikinya, mengingat Mourinho lebih memilih mengandalkan Rudiger dan Militao di jantung pertahanan.

Di lini tengah, Mourinho mungkin akan mengandalkan duet Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni sebagai jangkar, dengan Jude Bellingham di depan mereka pada posisi pengatur serangan, sementara surat kabar itu memperkirakan Bernardo Silva akan duduk di bangku cadangan, setidaknya di awal musim, meski memiliki kedudukan besar dan pengalaman panjang.

Di lini serang, Vinicius Junior akan tetap menempati posisinya di sayap kiri, sementara Diomande mengisi sisi kanan, dan Kylian Mbappe memimpin lini depan.

Dengan skenario ini, sejumlah bintang bisa mendapati diri mereka berada di luar susunan inti, dengan yang paling utama adalah Trent Alexander-Arnold, yang selama ini dipandang sebagai salah satu elemen terpenting dari proyek baru, di samping Rodrygo yang masa depannya bersama tim masih belum menentu.

Bernardo Silva dan Konate juga bisa mendapati diri mereka menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat inti, di saat Mourinho tampak siap mengambil keputusan-keputusan berani demi menciptakan keseimbangan pada susunan pemainnya.

Susunan pemain inti Real Madrid diperkirakan, menurut pandangan "Mundo Deportivo", adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois.

Lini pertahanan: Marc Cucurella, Antonio Rudiger, Eder Militao, Denzel Dumfries.

Lini tengah: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham.

Lini serang: Vinicius Junior, Yan Diomande, Kylian Mbappe.

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