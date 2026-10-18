Kejutan besar: Perez tentukan pengganti Mourinho untuk mengantisipasi kehancuran

Kursi kepelatihan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir berubah menjadi semacam "kursi listrik". Setelah keputusan Carlo Ancelotti meninggalkan klub untuk menangani timnas Brasil, para pelatih terus bergantian memimpin Los Blancos nyaris tanpa henti.

Dengan kedatangan Jose Mourinho musim panas ini, presiden Real Madrid Florentino Perez berharap menemukan percikan yang dibutuhkan untuk melancarkan revolusi di dalam tim, namun hal itu hingga kini belum terwujud sesuai harapan.

Mourinho menandatangani kontrak berdurasi tiga musim, hingga tahun 2029, tetapi kontrak, mengingat apa yang terjadi pada Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa, bahkan Ancelotti sendiri, menjadi tak bernilai di Real Madrid jika tidak dibarengi dengan raihan gelar.

Surat kabar Sport menyebutkan, "Di tengah upaya terus-menerus untuk kembali ke podium juara, mulai muncul laporan-laporan yang membicarakan kandidat pengganti potensial, jika Mourinho gagal mencapai target yang dibebankan kepadanya."

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Menurut Sergio Valentin, jurnalis yang sebelumnya mengungkap ketertarikan untuk membawa Mourinho kembali ke Real Madrid, Florentino Perez telah memberi tahu lingkaran terdekatnya mengenai identitas pelatih yang bisa menggantikan pria Portugal itu, jika hasil dan perjalanan tim tidak membaik.

Hal itu bisa terjadi, misalnya, jika Mourinho gagal meraih hasil positif pada laga El Clasico mendatang. Dan nama yang kembali mencuat ke permukaan adalah Didier Deschamps.

Deschamps sempat masuk dalam daftar kandidat selama kampanye pemilihan lalu, sebelum Florentino Perez memutuskan bertaruh pada Mourinho, dengan membayar nilai klausul finansial untuk mengakhiri keterikatannya dengan klub Benfica.

Penyelenggaraan pemilihan pada bulan Juni membuat proses pemilihan pelatih semakin ketat, karena klub terpaksa mengesampingkan para pelatih yang saat itu sedang menangani timnas-timnas peserta Piala Dunia.

Deschamps saat ini tidak terikat dengan klub mana pun, setelah mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 di posisi keempat.

Kepergiannya dari kursi kepelatihan timnas Prancis sudah diperkirakan, sama seperti penunjukan Zinedine Zidane untuk mengemban tugas tersebut sebagai penggantinya.

Zidane sendiri merupakan nama yang berulang kali muncul dalam daftar kandidat pelatih Real Madrid, namun ia memutuskan mengaitkan masa depannya dengan timnas Prancis, setelah menjalani dua periode sebelumnya sebagai kepala staf kepelatihan klub ibu kota Spanyol tersebut.

Ketertarikan Real Madrid kepada Deschamps berawal sejak bulan April, ketika surat kabar L'Equipe mengungkap bahwa namanya termasuk di antara nama-nama yang dikaji klub, sebagian karena hubungannya dengan rekan senegaranya, Kylian Mbappe.

Pelatih Prancis itu belakangan membenarkan bahwa namanya memang muncul dalam daftar kandidat, bahkan ia menanggapinya dengan nada humor, dengan berkata, "Saya meninggalkan Juventus pada tahun 2007, dan sejak saat itu nama saya hampir selalu ada di semua daftar kandidat."

Deschamps tidak berpikir untuk pensiun, karena ia menegaskan setelah Piala Dunia bahwa ia ingin melanjutkan karier kepelatihannya, dan bahwa ia akan mengkaji tawaran-tawaran yang datang kepadanya dari klub maupun timnas. Ia juga membuka pintu bagi kemungkinan menangani salah satu klub di Spanyol.