Kejutan besar: Pemain yang telah 66 kali membela timnas Inggris tidak ikut ke Piala Dunia

Harry Maguire secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Piala Dunia Inggris. Pelatih kepala Thomas Tuchel baru akan mengumumkan skuad finalnya yang terdiri dari 26 pemain pada hari Jumat, namun bek Manchester United berusia 33 tahun itu sudah memastikan bahwa ia tidak akan berangkat ke turnamen final di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Maguire yang berusia 33 tahun bereaksi dengan sangat kecewa atas berita tersebut. "Saya yakin bisa memainkan peran penting bagi negara saya," kata Maguire kepada talkSPORT. "Saya sangat terkejut dan hancur. Saya mendoakan yang terbaik bagi rekan-rekan senegara saya selama turnamen."

Pemain berpengalaman ini tampil dalam 22 pertandingan di Liga Premier musim ini bersama Manchester United. Meskipun sempat mengalami periode di mana posisinya sebagai pemain inti tidak selalu terjamin, Maguire berhasil kembali menonjol di tim nasional Inggris.

Pada bulan Maret lalu, ia kembali membela Inggris setelah absen selama satu setengah tahun. Sejak debutnya, Maguire telah mengumpulkan total 66 penampilan internasional, dua di antaranya terjadi selama periode pertandingan internasional terbaru di bawah asuhan Tuchel.

Selama rangkaian pertandingan tersebut, ia bahkan sempat mengenakan ban kapten untuk sementara waktu. Hal ini membuat keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Piala Dunia semakin mengejutkan.

Inggris akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di fase grup Piala Dunia. Tim asuhan Tuchel dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk mencapai hasil akhir yang baik, namun mereka tidak akan mengandalkan Maguire dalam upaya tersebut.