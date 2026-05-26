Jhon Durán tidak dipanggil ke tim nasional Kolombia. Striker Zenit Saint Petersburg itu pun tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia bulan depan.

Pelatih kepala Néstor Lorenzo mengumumkan skuad Piala Dunia pada Senin malam. Durán absen dari daftar 26 pemain tersebut.

Pemain yang telah 17 kali membela timnas Kolombia ini sempat dianggap sebagai talenta terbesar negaranya, namun performanya menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Durán mengalami terobosan besarnya bersama Chicago Fire FC, yang menjualnya ke Aston Villa pada 2023 dengan nilai transfer rekor sebesar 29,5 juta euro.

Di Aston Villa, ia membuat kesan yang sangat mendalam. Begitu mendalamnya hingga Al-Nassr memutuskan untuk membelinya seharga 92 juta euro. Namun, di Al-Nassr, setelah setengah musim, sudah tidak ada lagi tempat baginya.

Akibatnya, klub Saudi itu memutuskan untuk meminjamkannya. Pertama ke Fenerbahçe dan musim ini ke Zenit. Di Turki, ia mencetak lima gol dalam setengah tahun.

Di Rusia, segalanya belum berjalan mulus. Dalam enam bulan terakhir, ia hanya tampil sembilan kali untuk Zenit. Ia mencetak dua gol untuk klub tersebut.

Karena musim yang kurang memuaskan ini, pelatih tim nasional memutuskan untuk tidak memanggilnya. Lorenzo lebih memilih Luis Suarez (Sporting Portugal) dan Jhon Córdoba (FK Krasnodar).