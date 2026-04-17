Kejutan besar: Pelatih tim nasional tiba-tiba dipecat dua bulan menjelang Piala Dunia

Arab Saudi telah memecat pelatih kepala Hervé Renard dengan segera. Keputusan ini diambil kurang dari dua bulan sebelum dimulainya Piala Dunia. Renard akan digantikan oleh Georgios Donis, demikian menurut Fabrizio Romano.

Renard sebelumnya pernah menjadi pelatih timnas Arab Saudi selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Ia hengkang dan kemudian kembali pada akhir 2024 sebagai pengganti Roberto Mancini yang dipecat. Kini, pelatih asal Prancis itu sendiri yang dipecat.

Pada periode pertandingan internasional terakhir, Arab Saudi di bawah kepemimpinan Renard kalah telak dari Mesir: 4-0. Pertandingan melawan Serbia juga berakhir dengan kekalahan 2-1.

Renard berhasil membawa tim dari negara di Timur Tengah itu lolos ke putaran final dua kali. Kepada kantor berita AFP, ia menanggapi berita tersebut. “Itulah sepak bola. Saya telah membawa mereka ke Piala Dunia dua kali, jadi saya akan selalu bangga.”

Renard pun digantikan oleh Donis. Manajer asal Yunani ini saat ini masih memimpin Al-Khaleej, namun ia akan memimpin Arab Saudi di Piala Dunia musim panas ini.

Di Piala Dunia, Arab Saudi akan bertanding di Grup H melawan Spanyol, Cape Verde, dan Uruguay. Pertandingan pertama akan digelar melawan negara terakhir tersebut pada 16 Juni pukul 00.00 waktu Belanda.