Kejutan besar... Pasien baru di Rumah Sakit Al-Hilal menjelang laga melawan Al-Sadd

Al-Hilal kembali mendapat pukulan telak menjelang laga yang dinanti melawan Al-Sadd, yang dijadwalkan berlangsung lusa, Senin, dalam rangkaian babak 16 besar Liga Champions Asia, di saat yang sangat krusial musim ini.

Al-Hilal telah mengumumkan beberapa jam yang lalu bahwa duo Mohamed Kano dan Malcom de Oliveira mengalami cedera otot paha belakang, dan dipastikan absen dalam laga melawan Al-Sadd.

Al-Hilal juga mengumumkan dalam pernyataan medis terbaru, Sabtu malam ini, bahwa pemain asal Senegal, Kalidou Koulibaly, mengalami cedera pada otot paha depan, sehingga ia tidak ikut dalam rombongan tim yang berangkat ke Jeddah.

Pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan sinar-X pada Sabtu malam ini untuk memastikan tingkat keparahan cedera dan menentukan lama absennya, yang merupakan pukulan bagi rencana pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Al-Hilal tengah menghadapi serangkaian absen pemain kunci, di antaranya Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, dan Youssef Akchichik.