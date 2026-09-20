Komite Teknis Wasit (CTA) mengakhiri kontroversi mengenai insiden Cuti Romero dengan Bellingham dalam derbi Madrid, menegaskan bahwa intervensi teknologi video terhadap wasit Miguel Angel Ortiz Arias terjadi karena kesalahan dalam menentukan identitas pemain yang layak menerima kartu kuning, dan bukan untuk meninjau kemungkinan pemberian kartu merah kepada bek Atletico Madrid tersebut.

Ortiz Arias sebelumnya telah memberikan kartu kuning kepada Bellingham dalam sebuah benturan dengan Romero, sebelum wasit teknologi video memanggilnya untuk meninjau kejadian itu.

Setelah kembali ke layar, wasit membatalkan peringatan bagi pemain Real Madrid tersebut dan menghitung pelanggaran atas Romero, dengan memberinya kartu kuning.

Komite Teknis Wasit menjelaskan bahwa ruang VAR dapat memanggil wasit karena dua kemungkinan alasan, yaitu memperbaiki identitas pemain yang menerima kartu, atau meninjau adanya situasi yang mengharuskan kartu merah, namun mereka memilih alasan pertama, setelah menilai bahwa kesalahan itu berkaitan dengan penentuan pemain yang layak menerima peringatan, dan tidak menganggap kejadian tersebut sebagai salah satu situasi yang mengharuskan kartu merah.

Insiden itu memicu protes keras dari para pemain Real Madrid, yang pada awalnya mengira bahwa wasit sedang meninjau kemungkinan mengusir Romero, sebelum akhirnya jelas mengenai sifat intervensi teknologi video dan alasan sebenarnya di balik pemanggilan Ortiz Arias.

Sebaliknya, mantan wasit internasional Iturralde Gonzalez memiliki pandangan berbeda, karena ia menilai dalam program "Carrusel Deportivo" bahwa tekel Romero layak diganjar kartu merah, dengan mengatakan: "Ini adalah pelanggaran dengan kekuatan berlebihan. Pemain itu berusaha merebut bola dan menjulurkan kakinya untuk menginjaknya. Benturan ini, dengan kekuatan berlebihan, layak mendapat kartu merah."

Dalam insiden Kang In Lee dan Valverde, Iturralde Gonzalez lebih tegas, dengan menilai bahwa tekel pemain Atletico Madrid itu layak diganjar kartu merah, setelah menginjak keras pergelangan kaki pemain Real Madrid dari belakang.

Mantan wasit itu mengatakan bahwa tekel tersebut dilakukan dengan kekuatan berlebihan dan di area yang sangat berbahaya, seraya menjelaskan bahwa injakan di atas pergelangan kaki dan tendon Achilles, dengan kekuatan seperti itu, bisa saja menyebabkan cedera pada Valverde.