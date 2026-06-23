Kejutan besar... Mané memaksa Thiaw untuk menggantikan Koulibaly saat melawan Norwegia!

Sebuah laporan media Senegal mengungkap kejutan besar mengenai apa yang terjadi di balik layar kekalahan Timnas Senegal dari Norwegia dengan skor 3-2, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Situs "SeneNews" dari Senegal menyebutkan bahwa keputusan untuk mengganti kapten tim, Kalidou Koulibaly, selama pertandingan awalnya bukanlah keputusan teknis dari pelatih Babi Thiaw, melainkan diambil setelah adanya tekanan dari beberapa pemimpin tim di dalam lapangan.

Menurut laporan tersebut, pelatih asal Senegal itu awalnya tidak berniat menarik Koulibaly pada menit ke-72, meskipun penampilan bek Al-Hilal asal Saudi Arabia itu terbilang biasa-biasa saja selama pertandingan, namun desakan sejumlah pemain senior di dalam tim memaksa staf pelatih untuk melakukan pergantian.

Situs tersebut menambahkan bahwa duet Sadio Mané dan Idrissa Gana Gaye memainkan peran sentral dalam keputusan tersebut, setelah keduanya meminta agar Koulibaly ditarik keluar dalam upaya memperbaiki situasi saat menghadapi Norwegia, dalam salah satu momen paling kontroversial di dalam kamp “Singa Teranga”.

Insiden tersebut terjadi setelah pertandingan yang sulit yang diwarnai banyak kesalahan pertahanan dari tim nasional Senegal, sehingga tim tersebut menelan kekalahan kedua berturut-turut di turnamen ini setelah sebelumnya kalah di babak pertama dari Prancis dengan skor 3-1.

Koulibaly merupakan salah satu nama terkemuka yang diandalkan pelatih Thiaw sebelum Piala Dunia dimulai, bersama Sadio Mané, Idrissa Jana Gaye, dan Édouard Mendy, yang dianggap sebagai pemimpin generasi saat ini di timnas Senegal.

Situasi timnas Senegal kini menjadi sangat rumit di Grup 9, setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Prancis dan Norwegia, sehingga poin mereka terhenti di angka nol menjelang pertandingan terakhir.

Di sisi lain, timnas Prancis dan Norwegia telah memastikan lolos ke babak berikutnya setelah masing-masing mengumpulkan 6 poin.

Meskipun demikian, harapan Senegal untuk lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik masih terbuka, karena tim ini harus mengalahkan Irak pada putaran terakhir dan menunggu hasil dari grup-grup lainnya.

Berita ini semakin menambah tekanan yang melingkupi tim nasional Senegal, di tengah pertanyaan mengenai suasana di ruang ganti, terutama jika benar adanya kabar yang menyebutkan keterlibatan para pemain senior dalam salah satu keputusan taktis terpenting selama pertandingan melawan Norwegia.

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