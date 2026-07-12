Kejutan besar... Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengincar bintang asal Maroko

Klub Al-Ittihad memulai langkah-langkah baru di bursa transfer musim panas untuk memperkuat lini tengah dengan pemain yang memiliki pengalaman internasional dan kemampuan untuk membuat perbedaan, sebagai bagian dari upaya manajemen untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menjelang dimulainya musim depan.

Menurut laporan dari Turki, klub asal Arab Saudi tersebut menempatkan salah satu bintang sepak bola Maroko terkemuka sebagai prioritas utama mereka saat ini, di tengah penantian akan hasil negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Saluran TV Turki “lue” melaporkan bahwa manajemen Al-Ittihad bersiap mengajukan tawaran resmi kepada klub Fenerbahçe untuk merekrut gelandang Maroko, Sofyan Amrabat.

Saluran tersebut menambahkan bahwa nilai tawaran yang diperkirakan mencapai 20 juta euro, sebuah langkah yang mencerminkan keseriusan Al-Ittihad untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut selama jendela transfer yang sedang berlangsung.

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Laporan-laporan tersebut menunjukkan bahwa kepindahan Amrabat ke Liga Roshen akan memungkinkan jika Fenerbahçe dan sang pemain menyetujui tawaran yang diajukan oleh klub Saudi tersebut, di mana negosiasi masih berada pada tahap awal hingga saat ini.

Amrabat dianggap sebagai salah satu gelandang Maroko terkemuka dalam beberapa tahun terakhir, setelah menarik perhatian besar selama penampilannya bersama tim nasional Maroko, terutama di Piala Dunia 2022, sebelum melanjutkan karier profesionalnya di liga-liga Eropa.

Jika Al-Ittihad berhasil menyelesaikan kesepakatan ini, tim tersebut akan mendapatkan pemain yang memiliki pengalaman luas di level internasional dan Eropa, yang sejalan dengan keinginan klub untuk memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain yang mampu bersaing di level domestik dan kontinental selama musim baru.