Kejutan besar: durasi absen pemain profesional Al Ittihad Saudi

Al Ittihad kembali menerima pukulan telak setelah diumumkannya jenis cedera yang dialami pemain asal Kolombia, Richard Rios, yang mengalami cedera ligamen pergelangan kaki, sehingga kekhawatiran terkait durasi absennya dari lapangan semakin meningkat, terutama mengingat tim akan menghadapi sejumlah agenda penting dalam periode mendatang.

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Klub menjelaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa pemeriksaan medis yang dijalani Rios mengungkap cedera pada ligamen fibula pergelangan kaki, dengan ia menjalani pengobatan dan rehabilitasi sesuai program medis yang telah ditetapkan, tanpa pernyataan tersebut merinci tingkat cedera atau perkiraan durasi absennya dari partisipasi.

Durasi absen gelandang asal Kolombia itu bergantung pada seberapa parah cederanya, karena durasi pemulihan dari cedera tingkat pertama pada ligamen fibula biasanya berkisar antara dua hingga tiga pekan, sementara pada cedera tingkat kedua bisa meluas menjadi antara enam hingga delapan pekan, tergantung tingkat kerusakan dan respons pemain terhadap pengobatan.

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Dengan demikian, penentuan jadwal kembalinya Rios ke latihan bersama tim masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan evaluasi medis atas kondisinya, terutama karena Al Ittihad hingga kini belum mengungkap apakah cederanya tingkat pertama atau tingkat kedua, hal yang membuat pembicaraan tentang durasi absennya secara final masih terlalu dini.

Cedera Rios datang pada waktu yang sulit bagi Al Ittihad, setelah tim kehilangan salah satu elemen di lini tengahnya, sehingga tim pelatih dituntut untuk menata ulang pilihan-pilihannya dan menutupi absennya dalam pertandingan-pertandingan mendatang, dengan mempertimbangkan sifat laga dan tekanan jadwal kompetisi.

Para pendukung Al Ameed menanti perkembangan kondisi sang pemain selama masa rehabilitasi, dengan harapan cederanya terbatas dan masa absennya tidak berkepanjangan, sambil menunggu pembaruan resmi dari klub yang menjelaskan tingkat cedera dan perkiraan durasi kembalinya Rios ke lapangan.