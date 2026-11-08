Kejutan besar: Donis tidak yakin dengan Salem Al-Dawsari di timnas Arab Saudi!

Tampaknya absennya Salem Al-Dawsari dari perhitungan timnas Arab Saudi bisa menyimpan dimensi yang melampaui cedera yang membuatnya menepi dari sejumlah pertandingan belakangan ini, setelah perkembangan baru mengungkap sikap teknis kontroversial dari pelatih asal Yunani Georgios Donis terhadap kapten Al-Hilal sekaligus salah satu bintang paling menonjol sepak bola Arab Saudi.

Menurut yang diberitakan saluran "Al-Arabiya", Al-Dawsari tidak hadir dalam daftar awal Arab Saudi yang dikirimkan ke klub-klub sebelum pengumuman penundaan Piala Asia 2027, dan penyebabnya tidak berkaitan dengan cederanya, melainkan karena ketidaksesuaiannya dengan kriteria teknis yang menjadi pegangan Donis dalam memilih elemen-elemen timnas.

Informasi ini membuka pintu bagi berbagai pertanyaan mengenai sejauh mana pelatih asal Yunani itu yakin dengan kemampuan kapten Al-Hilal, terlebih absennya bukanlah keputusan terpaksa akibat kondisi fisiknya, melainkan datang berdasarkan penilaian teknis yang menempatkannya di luar pilihan awal tim kepelatihan.

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Hal ini menjadi kejutan mengingat posisi yang dimiliki Al-Dawsari di dalam timnas Arab Saudi, setelah ia tetap menjadi salah satu elemen paling menonjolnya dalam beberapa tahun terakhir, dan memberikan peran-peran berpengaruh di banyak ajang internasional, selain nilai teknisnya yang besar bersama Al-Hilal.

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Tampaknya Donis memiliki pandangan berbeda mengenai elemen-elemen yang cocok dengan gagasan teknisnya, hal yang mungkin menjelaskan ketiadaan Al-Dawsari dalam daftar awal, meski dengan pengalaman internasionalnya dan posisinya di antara para bintang sepak bola Arab Saudi, namun hal itu tidak serta-merta berarti tertutupnya pintu bagi kepulangannya dalam pemanggilan-pemanggilan mendatang.

Perkembangan ini menempatkan kapten Al-Hilal menghadapi tantangan baru untuk mengembalikan posisinya dalam perhitungan timnas, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sifat kriteria yang menjadi pegangan Donis dalam pilihan-pilihannya, dan apakah absennya Al-Dawsari hanya keputusan yang terkait dengan fase saat ini ataukah indikasi kemunduran posisinya dalam proyek teknis pelatih asal Yunani tersebut.