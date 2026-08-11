Gianni Daniele, kepala tim medis Federasi Tenis Italia, memicu kontroversi luas dengan pernyataannya mengenai cedera yang dialami bintang Spanyol Carlos Alcaraz, setelah ia meragukan sifat cedera tersebut, sembari mengisyaratkan bahwa sang pemain mungkin tengah melalui fase kemunduran psikologis yang memengaruhi levelnya di lapangan.

Dalam wawancara dengan surat kabar Italia "La Repubblica", Daniele mengatakan bahwa sifat cedera pergelangan tangan Alcaraz belum jelas hingga kini di tengah tidak adanya pernyataan resmi dari pihak Spanyol, dengan menilai bahwa kondisi ketidakjelasan yang menyelimuti sang pemain membuka pintu bagi spekulasi seputar kondisi psikologisnya dan kemampuannya untuk mengembalikan level yang biasa ia tunjukkan.

Pejabat medis Italia itu menjelaskan: "Spanyol hingga kini belum menjelaskan sifat cedera pergelangan tangan Alcaraz, dan sekarang spekulasi kian meningkat bahwa ia tengah melalui periode kelemahan psikologis, di mana ia ingin mengembalikan levelnya yang dulu tetapi ia menderita semacam depresi, dan ini adalah lingkaran setan yang menghalanginya untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya sendiri."

Daniele menambahkan, dalam pernyataan yang memunculkan lebih banyak tanda tanya seputar kondisi Alcaraz: "Keraguan mulai mengapung ke permukaan," sembari menyatakan penyesalannya karena rekan senegaranya, Jannik Sinner, tidak dapat menghadapi pemain selevel bintang Spanyol tersebut.

Pernyataan pejabat medis itu muncul di saat kondisi ketidakjelasan menyelimuti situasi Alcaraz, di tengah tidak adanya pengungkapan yang jelas mengenai detail cedera yang ia derita, yang mendorong Daniele untuk mengaitkan antara aspek fisik dan kondisi psikologis sang pemain, dalam sebuah pembacaan yang memicu kontroversi luas mengingat sensitifnya membicarakan kondisi psikologis seorang pemain tanpa pengumuman medis resmi.

Di sisi lain, Daniele berbicara tentang kondisi Jannik Sinner, yang mundur dari turnamen Cincinnati Masters berbobot seribu poin akibat nyeri di lutut, dengan menegaskan bahwa keputusan pemain Italia itu untuk mundur tidak serta-merta berarti adanya cedera serius.

Daniele mengatakan: "Perhatian para petenis tidak terbatas pada kesehatan fisik mereka saja. Peringkat satu dunia tidak ambil bagian dalam sebuah turnamen Masters berbobot seribu poin hanya untuk berlatih dan bermain dua pertandingan lalu kembali ke rumahnya," dengan menilai bahwa mundurnya Sinner kemungkinan besar merupakan tindakan pencegahan ketimbang indikasi adanya masalah yang mengkhawatirkan.

Pejabat medis Italia itu menutup pembicaraannya dengan meredam kekhawatiran mengenai kesiapan Sinner untuk turnamen Amerika Terbuka, seraya berkata: "Kita tidak seharusnya melebih-lebihkan hal ini, meski kita memang harus mengawasinya dengan cermat, dan saya rasa ia akan baik-baik saja di turnamen Amerika Terbuka."

Daniele menuturkan bahwa Sinner mungkin menghadapi sejumlah kesulitan di babak-babak awal turnamen, serupa dengan apa yang terjadi padanya di Wimbledon, tetapi ia menganggapnya sebagai bagian dari "risiko yang telah diperhitungkan", di saat kondisi Alcaraz tetap menjadi yang paling memicu kontroversi, terutama dengan berlanjutnya ketidakjelasan seputar sifat cederanya dan waktu kembalinya ke ajang kompetisi.