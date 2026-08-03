Transfer bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari klub Jerman Leipzig ke Real Madrid memasuki lorong gelap penuh komplikasi hukum, dua pekan setelah klub Kerajaan itu mengumumkan ketertarikan resminya kepada sang pemain. Pasalnya, perselisihan sengit meletus antara dua agen yang saling berebut hak untuk mewakilinya, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan seputar nasib transfer tersebut dan sejauh mana perselisihan ini memengaruhi rampungnya kesepakatan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", sumber-sumber hukum yang dekat dengan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" mengakhiri polemik ini dengan menegaskan bahwa badan pengelola sepak bola dunia tersebut tidak memiliki wewenang untuk campur tangan dalam perselisihan terkait komisi agen pemain. Mereka menyebutkan bahwa persoalan ini harus diselesaikan langsung di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi transfer sang pemain ke Real Madrid dengan cara apa pun.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa kesepakatan akan rampung begitu klub Jerman itu mendaftarkan pemain tersebut secara internasional, sehingga setelahnya prosedur untuk mendapatkan lisensi bermain bersama klub Kerajaan itu dapat dituntaskan. Mereka menegaskan bahwa regulasi FIFA jelas dalam hal ini, dan bahwa setiap pemain berhak menjalankan haknya untuk berpindah tanpa hambatan.

Dalam konteks ini, sumber tersebut menunjukkan bahwa FIFA sebelumnya telah menegaskan prinsip ini dalam kasus pemain Prancis, Lassana Diarra, dan bahwa hal itu dianggap sebagai prinsip pedoman utama dalam regulasi federasi internasional tersebut sejak bertahun-tahun lalu, sehingga memberi para pemain perlindungan hukum penuh apabila terjadi perselisihan serupa.

Bahkan, sumber tersebut melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa apabila pemain memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan klub Jerman itu secara sepihak, FIFA akan segera memberinya hak untuk berpindah dan bermain di ibu kota Spanyol, dengan catatan bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan pemain kepada klub Jerman sebagai kompensasi atas pemutusan kontrak tersebut merupakan persoalan yang sepenuhnya terpisah dari haknya yang terjamin untuk bermain.

Akar krisis ini kembali kepada perselisihan sengit antara Max Gradel dan perusahaannya "Maxidel Management", yang menangani transfer sang pemain dari klub Spanyol Leganes ke Leipzig setahun lalu, dengan agen "Roc Nation", yang saat ini mengurus urusan Diomande dan juga mewakili bintang Brasil, Vinicius Junior.

Menurut sumber yang mengetahui persoalan ini, perusahaan "Maxidel" telah mengajukan gugatan hukum ke Federasi Sepak Bola Internasional, dengan berlandaskan pada dugaan pelanggaran kontrak, setelah klub Jerman itu bernegosiasi dengan agen "Roc Nation" tanpa merujuk kepadanya, sehingga menyulut sumbu konflik dan menyeret kesepakatan ke dalam pusaran hukum yang rumit.

Diomande, yang berusia 23 tahun, dianggap sebagai salah satu bakat muda paling menonjol di sepak bola Eropa, setelah musim yang luar biasa bersama Leipzig di Liga Jerman, yang menjadikannya target utama Real Madrid untuk memperkuat lini serangnya dan menutupi kepergian sejumlah bintangnya.

Meski ada komplikasi hukum saat ini, kesepakatan tampaknya sedang menuju penyelesaian dalam beberapa hari ke depan, terutama dengan penegasan tegas dari FIFA bahwa transfer tersebut tidak terpengaruh oleh perselisihan yang berlangsung antara para agen, dalam sebuah berkas yang dianggap sebagai salah satu berkas terpanas di bursa transfer musim panas saat ini.