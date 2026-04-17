Kejutan besar di Roma: Gasperini tiba-tiba menangis, berlari pergi, dan menghancurkan pintu

Gian Piero Gasperini tiba-tiba meninggalkan konferensi pers menjelang pertandingan antara Atalanta Bergamo dan klubnya, AS Roma, pada Jumat malam sambil menangis.

Pelatih asal Italia itu bergabung dengan AS Roma musim panas lalu setelah sembilan tahun setia membela Atalanta, klub yang membawanya meraih gelar Liga Europa.

Bersama Roma, ia saat ini berada di peringkat keenam Serie A. Sabtu malam, klub ini bisa masuk lima besar, mengingat Como FC kalah 2-1 dari Sassuolo pada Jumat malam.

Namun, pekan lalu posisinya tiba-tiba berada di bawah tekanan. Penasihat dan ikon klub Claudio Ranieri mengatakan bahwa Gasperini adalah pilihan keempat pada musim panas lalu, dan menyatakan bahwa posisinya tidaklah tak tersentuh.

Saat konferensi pers, pembicaraan berfokus pada pernyataan Ranieri. “Saya tidak mengerti. Tidak pernah ada masalah antara saya dan Ranieri. Saya tidak mengharapkan ini. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah diperlakukan seperti ini.”

Ketika pembicaraan beralih ke masa Ranieri di Atalanta, ia pun menangis. “Di Roma, segala sesuatu yang kamu lakukan harus sempurna. Di Bergamo, saya berhasil karena lingkungan di sekitar saya percaya pada saya.”

“Atalanta adalah klub yang luar biasa, di mana kami bekerja sama dengan pelatih. Saya pergi karena pada akhirnya segalanya sedikit berubah, sebagian karena pergantian pemilik dan sebagian karena ‘figur ayah’ yang sangat dekat dengan saya (Antonio Percassi, red)…”

Setelah kalimat terakhir ini, Gasperini tiba-tiba berdiri dari kursinya dan meninggalkan konferensi pers dengan emosi yang terlihat jelas. Menurut La Gazzetta dello Sport, ia mematahkan gagang pintu saat meninggalkan ruangan.



