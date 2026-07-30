Kejutan besar di Premier League: manajer mengundurkan diri setelah pramusim yang buruk

Eddie Howe tidak lagi menjadi manajer Newcastle United, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Sang manajer sendiri memutuskan untuk tidak melanjutkan kiprahnya di klub.

Menurut The Athletic, keputusan untuk pergi berasal dari Howe sendiri. Pada awalnya, kedua belah pihak ingin memulai musim mendatang bersama, tetapi Howe tetap memutuskan untuk menyerahkan kontraknya.

Manajer yang sudah lima tahun memimpin di St. James’ Park itu ingin mengambil jeda dalam kariernya. Manajer berusia 48 tahun tersebut pada Rabu telah menyampaikan keputusannya secara internal.

Newcastle bergerak sangat cepat dan pengganti Howe sudah siap. Matthias Jaissle, manajer asal Jerman dari Al-Ahli, akan menjadi manajer baru Sean Steur dan Sven Botman.

Minggu lalu Newcastle memulai persiapan dengan laga uji coba melawan klub divisi kelima Gateshead. Pertandingan itu berakhir 1-1. Pada Rabu, mereka kalah 1-4 dari Bristol City.

Pada 2025, Newcastle memenangi Carabao Cup di bawah Howe yang akan hengkang. Mereka juga bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam dua puluh tahun pada 2023 di Newcastle.