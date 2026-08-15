Kejutan besar di Paris: transfer yang "sudah pasti" berantakan di detik-detik terakhir

Kesepakatan transfer kiper asal Jepang, Zion Suzuki, ke Paris Saint-Germain runtuh secara mengejutkan, setelah negosiasi sebelumnya mencapai tahap yang sangat lanjut, dalam perkembangan yang mengakhiri harapan klub Prancis itu untuk merekrut penjaga gawang Parma tersebut pada bursa transfer saat ini.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Italia Fabrizio Romano dan jaringan "RMC", agen-agen Suzuki pada detik-detik terakhir mengajukan tuntutan finansial terkait komisi transfer, yang dianggap Paris Saint-Germain terlalu berlebihan, sehingga negosiasi pun runtuh meski sebelumnya telah tercapai kesepakatan awal dengan pemain dan klubnya.

Klub asal Paris itu sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Parma soal biaya transfer kiper berusia 23 tahun tersebut, yang diperkirakan mencapai sekitar 35 juta euro, sementara yang tersisa adalah menuntaskan detail akhir terkait kontrak pemain dan komisi para agennya.

Runtuhnya kesepakatan ini membuyarkan rencana Paris Saint-Germain terkait masa depan Suzuki, setelah klub itu memesankan penerbangan untuknya ke ibu kota Prancis pada Sabtu lalu guna menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya, sebelum kesepakatan itu tiba-tiba terganjal.

Paris Saint-Germain juga sempat mempertimbangkan kemungkinan meminjamkan kiper Jepang itu ke Juventus selama satu musim, namun opsi ini gugur dua hari lalu setelah klub Italia tersebut memutuskan komunikasi dengan mitranya dari Prancis, tanpa mengungkap alasan tambahan.

Dengan runtuhnya kesepakatan Suzuki, tak ada perubahan apa pun pada lini penjaga gawang Paris Saint-Germain, karena kiper asal Rusia Matvey Safonov tetap menjadi pilihan utama, sementara Lucas Chevalier mempertahankan posisinya sebagai kiper cadangan, sambil menanti perkembangan baru yang mungkin dibawa hari-hari mendatang di bursa transfer.