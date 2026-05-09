Kejutan besar di Manchester United: Pemain asal Belanda masuk starting line-up untuk pertama kalinya sejak Desember

Joshua Zirkzee menjadi starter untuk Manchester United pada Sabtu sore, saat tim tersebut bertandang ke markas Sunderland. Ini adalah pertama kalinya sejak 30 Desember penyerang asal Belanda itu mendapat kesempatan untuk tampil sejak menit pertama bersama timnya.

Benjamin Sesko, yang biasanya menjadi starter di posisi penyerang Manchester United, tidak masuk dalam skuad. Bryan Mbeumo, pesaing lain Zirkzee, akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Musim ini, Zirkzee sebagian besar hanya tampil sebagai pemain pengganti. Dari 23 pertandingan resmi yang ia mainkan sejauh ini, ia hanya 4 kali menjadi starter.

Zirkzee pun belum benar-benar memberikan kontribusi besar bagi tim peringkat ketiga Premier League musim ini. Ia hanya mencetak dua gol dan satu assist.

Secara total, manajer Michael Carrick mengubah susunan starting eleven-nya di lima posisi dibandingkan dengan pertandingan melawan Liverpool (kemenangan 3-2). Selain Sesko, Casemiro, Diogo Dalot, dan Ayden Heaven juga absen. Hal ini membuka peluang bagi pemain seperti Noussair Mazraoui untuk masuk starting eleven.

Saat bertandang ke markas Sunderland yang berada di peringkat ke-12, Manchester United akan berusaha meraih kemenangan keempat berturut-turut. Hal itu berarti The Red Devils hampir pasti akan finis di posisi ketiga di Premier League.

Selain itu, ada juga pemain asal Belanda yang menjadi starter di Sunderland. Robin Roefs, Lutsharel Geertruida, dan Brian Brobbey akan turun sejak menit pertama.