Kejutan besar dalam pemilihan Federasi Sepak Bola Arab Saudi: siapa pengganti Al-Misehal?

Pemilihan dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi mengalami perkembangan yang mengejutkan, setelah komite pemilihan mengumumkan pengesahan daftar yang dipimpin oleh Badr bin Sulaiman al-Ruzaiza sebagai bagian dari daftar awal yang mencalonkan diri untuk periode pemilihan keenam.

Pengesahan daftar al-Ruzaiza ini datang setelah komite menyelesaikan pemeriksaan dan penelitian berkas-berkas yang diajukan, serta memastikan sejauh mana para kandidat memenuhi syarat dan persyaratan yang tercantum dalam regulasi pemilihan.

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Masa pencalonan menyaksikan pengajuan 7 daftar untuk bersaing memperebutkan jabatan presiden dan keanggotaan dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi, sebelum salah satu daftar mengundurkan diri, sehingga jumlah akhirnya menjadi 6 daftar yang seluruhnya menjalani peninjauan dan penelitian.

Namun, kejutan besar terletak pada pengumuman komite bahwa daftar Badr al-Ruzaiza adalah satu-satunya yang memenuhi semua syarat pencalonan, sementara lima daftar lainnya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai regulasi.

Daftar al-Ruzaiza mencakup Louay Musyabi sebagai kandidat untuk jabatan wakil presiden, di samping Lamia Bahian, Fahd al-Mansour, Salman al-Sudairi, Tamer al-Saadoun, Omar al-Juraisi, Nicolas Coward, dan Gerard Roudy sebagai kandidat keanggotaan dewan direksi.









Dengan demikian, daftar al-Ruzaiza tampil kuat dalam peta pemilihan, setelah menjadi satu-satunya yang disahkan secara awal usai tahap pemeriksaan berkas, sambil menunggu penyelesaian prosedur pemilihan lainnya sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Langkah ini memberikan arah yang sama sekali berbeda dari yang diperkirakan pada pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi, setelah sebelumnya perhatian tertuju pada persaingan antara beberapa daftar, sebelum hasil pemeriksaan membalikkan perhitungan dan menempatkan daftar al-Ruzaiza di puncak peta persaingan.