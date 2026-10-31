France Football selaku penyelenggara pemilihan kini telah merilis hasil pemungutan suara. Dari hasil itu diketahui bahwa superstar Argentina tersebut menjadi satu-satunya anggota juri yang memasukkan pemain muda Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, dalam tiga kandidat teratas pilihannya untuk penghargaan Kopa.

Trofi Kopa diberikan setiap tahun kepada pemain terbaik berusia di bawah 21 tahun. Hanya para pemenang Ballon d'Or terdahulu yang berhak memilih. Selain Messi, mereka antara lain Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele, serta Lothar Matthäus, Matthias Sammer, dan Karl-Heinz Rummenigge dari Jerman.

Ketika sebagian besar anggota juri memasukkan dua pemain muda Barca, Lamine Yamal dan Pau Cubarsi, serta talenta PSG Warren Zaire-Emery dalam tiga besar pilihan masing-masing, Messi secara cukup mengejutkan memilih Maza untuk melengkapi pilihannya bersama Lamine Yamal dan Cubarsi.

Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai alasan pilihan Messi. Namun, mungkin saja pemain Leverkusen berusia 20 tahun itu membuat superstar Inter Miami tersebut terkesan saat mereka berhadapan langsung di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

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Bagaimana kiprah Ibrahim Maza bersama Bayer Leverkusen sejauh musim ini?

Di sana, tim nasional Messi dan Maza, Argentina dan Aljazair, bertemu dalam pertandingan pertama Grup J. Pemain muda Bundesliga itu tampil selama 82 menit, sedangkan Messi diganti pada menit ke-80.

Namun, dari sisi permainan, laga itu hanya menghadirkan sedikit momen positif bagi Maza. Tim Afrika Utara tersebut kalah 0:3 dari wakil Amerika Selatan. Setelah menang atas Yordania dan bermain imbang melawan Austria, Aljazair masih berhasil melaju ke babak 32 besar, sebelum kalah 0:2 dari Swiss.

Maza sendiri menjadi starter dalam keempat pertandingan, tetapi tidak mencatatkan kontribusi gol. Kiprahnya di level klub bersama Bayer 04 Leverkusen sejak musim panas berjalan jauh lebih baik. Pemain berusia 20 tahun itu menjadi bagian dari skuad inti di bawah pelatih baru Carles Martinez.

Di semua kompetisi, Maza telah tampil sebelas kali dengan catatan tiga gol dan tiga assist. Kontraknya bersama Werkself, yang dibelanya sejak musim panas 2025, berlaku hingga 2030.