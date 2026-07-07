Kejutan besar... Cedera ligamen meniadakan peluang bintang Belgia untuk melanjutkan Piala Dunia

Aston Villa mendapat pukulan telak setelah dipastikan gelandang mereka, Amadou Onana, harus absen dalam waktu lama akibat mengalami robekan ligamen anterior cruciate (ACL) saat tim nasional Belgia mengalahkan tim nasional Amerika Serikat dalam pertandingan Piala Dunia pada hari Senin.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Onana yang berusia 24 tahun terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-21 dalam pertandingan babak 16 besar yang dimenangkan oleh timnas Belgia, dan kemudian terlihat berjalan dengan bantuan tongkat serta mengenakan penyangga medis di lutut kanannya.

Penyerang Belgia Romelu Lukaku merayakan gol keempat negaranya di masa tambahan waktu babak kedua—yang mengantarkan Belgia menang 4-1—dengan mengangkat jersey rekan setimnya Onana yang bernomor punggung 24.

Cedera ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Aston Villa, terutama karena pelatih asal Spanyol, Unai Emery, semula berencana membangun lini tengah tim di sekitar trio yang terdiri dari Amadou Onana, Boubacar Kamara, dan Yuri Tielemans.

Pihak manajemen Aston Villa awalnya tidak berencana masuk ke bursa transfer untuk mencari pemain tambahan di posisi tersebut, namun kini mereka terpaksa harus mengevaluasi kembali situasi secara menyeluruh.

"The Athletic" sebelumnya melaporkan pada bulan Juni lalu bahwa gelandang Aston Villa, Boubacar Kamara, menargetkan untuk kembali ke kondisi fisik prima tepat waktu menjelang dimulainya masa pramusim, setelah mengalami cedera lutut pada bulan Januari lalu.

Kamara belum tampil dalam pertandingan apa pun sejak mengalami robekan ligamen cruciatum posterior pada lutut kirinya pada menit-menit awal pertandingan saat Aston Villa mengalahkan Tottenham Hotspur di putaran ketiga Piala FA pada 10 Januari.

Onana bergabung dengan Aston Villa dari Everton pada musim panas 2024, dan telah tampil dalam 72 pertandingan bersama klub tersebut, termasuk 38 pertandingan di semua kompetisi pada musim lalu yang menandai keberhasilan Aston Villa meraih gelar Liga Europa dan lolos ke Liga Champions.

Timnas Belgia berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia setelah mengalahkan tuan rumah, Timnas Amerika Serikat, pada hari Senin, dan dijadwalkan akan menghadapi Timnas Spanyol di babak perempat final, Jumat mendatang.