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Bayern Munich menerima pukulan telak setelah bintang asal Inggris mereka, Harry Kane, dipastikan mengalami robek pada salah satu ligamen pergelangan kaki yang akan membuatnya absen dari lapangan selama beberapa bulan. Di saat yang sama, keraguan muncul terkait cedera rekan setimnya asal Prancis, Michael Olise, yang juga terpaksa meninggalkan laga melawan Koln.

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Menurut laporan Sky Sport Jerman, direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, menegaskan bahwa Kane mengalami robek pada ligamen tibiofibular, yang akan membuatnya absen membela tim asal Bavaria itu dalam waktu lama.

Kane mengalami cedera pada menit ke-15 dalam laga melawan Koln yang berakhir imbang 1-1, setelah berbenturan dengan Joel Schmied di dalam kotak penalti, dan setelah itu tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Wasit Robin Braun tidak menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran, dan VAR juga tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Schmied.

Kane sempat mencoba kembali bermain, tetapi tidak sanggup melanjutkan laga sehingga terpaksa meninggalkan lapangan.

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Tom Bischof masuk menggantikan sang penyerang asal Inggris pada menit ke-20, setelah dipastikan Kane tidak bisa melanjutkan pertandingan.

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Eberl menegaskan bahwa Kane akan absen dari lapangan hingga sekitar 3 bulan, sementara pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, juga menyebut sang penyerang asal Inggris akan menepi selama beberapa bulan.

Kekhawatiran soal Olise

Masalah Bayern Munich tidak berhenti pada cedera Kane, karena Michael Olise juga terpaksa meninggalkan pertandingan akibat cedera. Winger asal Prancis itu tetap berada di ruang ganti saat jeda babak, dan posisinya digantikan oleh Tim Binder yang sekaligus menjalani debutnya di Bundesliga.

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Olise kemudian meninggalkan stadion dengan bantuan kruk, pemandangan yang semakin menambah kekhawatiran terkait kondisi fisiknya.

Vincent Kompany mengatakan kepada Sky Sport Jerman: "Saya rasa ini hanya langkah pencegahan, dan saya berharap Michael sudah kembali fit mulai Senin depan."

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Hingga kini, klub asal Bavaria itu belum mendapatkan diagnosis final atas cedera Olise, sembari menunggu sang pemain menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan untuk memastikan jenis cedera dan perkiraan lama absennya.

Setelah Olise keluar, lini serang Bayern Munich di lapangan diisi oleh Binder, Karl, Braun, dan Bischof, dengan rata-rata usia 20,8 tahun.

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Setelah cedera yang dialami Luis Diaz, Serge Gnabry, dan Ismael Saibari, kini giliran kapten timnas Inggris yang cedera dalam laga pertama tim asal Bavaria itu selepas jeda internasional.

Daftar pemain absen Bayern Munich tidak hanya terbatas pada lini depan, karena tim juga kehilangan kapten Manuel Neuer dan bek sayap Alphonso Davies.

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Pelatih asal Belgia itu sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan winger Luis Diaz kembali memperkuat tim pada pekan depan, seiring upaya Bayern Munich untuk memulihkan sejumlah pemainnya yang cedera sebelum memasuki fase berikutnya musim ini.