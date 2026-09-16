Barcelona memasuki perburuan mengejutkan untuk merekrut salah satu penyerang paling menonjol di dunia, setelah sejumlah laporan mengungkap bahwa penyerang Norwegia Erling Haaland dan pemain Inggris Harry Kane masuk dalam daftar opsi klub Katalan tersebut untuk memperkuat lini serang mereka pada periode mendatang.

Menurut apa yang diberitakan situs "Tribuna", Barcelona memantau Harry Kane, 33 tahun, sebagai alternatif jangka pendek yang potensial untuk Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, yang menjadi target jangka panjang klub Katalan tersebut.

Kontrak Kane dengan Bayern Munich berakhir tahun depan, sementara negosiasi tengah berlangsung antara kedua belah pihak terkait perpanjangan kontrak, hal yang dinantikan oleh Barcelona, yang mungkin bergerak untuk merekrut penyerang Inggris itu jika ia memutuskan tidak melanjutkan kariernya bersama klub Bavaria tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa Barcelona telah melakukan kontak awal dengan perwakilan Kane pada musim panas lalu, namun kontak tersebut tidak berkembang menjadi langkah resmi atau negosiasi lanjutan terkait kesepakatan itu.

Pada saat yang sama, nama Haaland muncul dalam daftar ketertarikan Barcelona, meski kesepakatan ini sulit terwujud, mengingat penyerang Norwegia itu terikat kontrak dengan Manchester City yang berlaku hingga tahun 2034, sesuatu yang membuat kepergiannya dari Stadion Etihad menjadi tugas yang rumit.

Sebelumnya, Barcelona memutuskan pada periode transfer musim panas untuk tidak merekrut penyerang papan atas, mengingat penolakan Atletico Madrid untuk menjual Alvarez, dan sebagai gantinya memilih mendatangkan pemain Brasil Gabriel Jesus sebagai opsi berbiaya rendah.

Ketertarikan Barcelona kepada Haaland dan Kane muncul di tengah kilaunya Raphinha musim ini di posisi penyerang murni, di mana winger Brasil itu mencetak 8 gol dan menyumbang 3 assist dalam 6 pertandingan.

Menurut laporan tersebut, Julian Alvarez tetap menjadi target utama jangka panjang bagi Barcelona, sementara Kane menjadi opsi alternatif, di saat Haaland juga berada dalam daftar nama yang dipantau oleh klub Katalan tersebut.

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