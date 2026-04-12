Kejutan besar... Apakah Al-Hilal akan kehilangan Koulibaly di babak kualifikasi AFC Champions League?

Laporan media pada Minggu malam ini mengungkap detail terbaru mengenai cedera yang dialami bek asal Senegal, Kalidou Koulibaly, yang bermain untuk klub Al-Hilal Saudi, menjelang babak penentuan Liga Champions Asia.

Pertandingan babak gugur turnamen Asia ini dijadwalkan berlangsung di Kota Jeddah, Arab Saudi, mulai besok Senin, di mana pertandingan klub-klub dari zona barat di babak 16 besar akan dimainkan terlebih dahulu, yang sebelumnya ditunda akibat konflik di Timur Tengah.

Al-Hilal akan menghadapi Al-Sadd dari Qatar besok, Senin, sementara Al-Ahli Jeddah akan berhadapan dengan Al-Duhail dari Qatar. Di sisi lain, Al-Ittihad akan bertanding melawan Al-Wahda dari Uni Emirat Arab pada Selasa malam mendatang.

Menurut laporan surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, cedera yang dialami Kalidou Koulibaly mungkin membuatnya absen dari babak gugur turnamen Asia tersebut.

Sementara itu, Al-Hilal dalam pernyataan medisnya mengatakan bahwa "pemain tersebut mengalami pendarahan di otot paha depan dan akan bergabung dengan rombongan tim di Jeddah dalam beberapa jam ke depan untuk melanjutkan perawatan.

Jika Koulibaly absen, hal ini akan menjadi pukulan telak bagi rencana pelatih asal Jerman Simone Inzaghi, terutama karena ia merupakan salah satu pilar utama di Al-Hilal.