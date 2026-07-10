Al-Hilal Saudi dan para penggemarnya mengalami kejutan besar, setelah tim medis mengumumkan tingkat keparahan cedera yang dialami beberapa pemain, dipimpin oleh Salem Al-Dossari, kapten utama "Al-Za'im".

Selama partisipasi terakhir tim nasional Saudi di putaran final Piala Dunia, banyak pemain mengalami cedera, seperti Salem Al-Dossari dan Hassan Tambakti, duo pemain Al-Hilal.

Dalam pernyataan yang dirilis Al-Hilal, dijelaskan bahwa Salem Al-Dossari akan menjalani pemeriksaan medis oleh spesialis Dr. Lempainen pada hari Senin, 20 Juli mendatang, untuk memantau cedera tendon lututnya.

Kebutuhan akan intervensi bedah akan ditentukan setelah hasil pemeriksaan keluar, sementara program perawatan dan rehabilitasinya diperkirakan akan berlangsung selama 6 hingga 8 minggu.

Baca juga.. Bono: Apa yang Dilakukan Messi Saat Melawan Mesir Sangat Mengesankan Saya

Adapun terkait Mutaib Al-Harbi, tim medis menyebutkan bahwa pemain tersebut akan menjalani operasi mata dalam beberapa hari ke depan, sehingga ia dapat siap mengikuti program persiapan untuk musim olahraga mendatang.

Sedangkan untuk bek Hassan Tambakti, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia memerlukan program terapi dan rehabilitasi selama 6 hingga 7 minggu, setelah mengalami robekan pada tendon kaki kanannya saat membela tim nasional Saudi dalam Piala Dunia 2026.

Pemantauan medis ini merupakan bagian dari persiapan Al-Hilal untuk musim mendatang, di mana tim teknis dan medis berupaya memulihkan para pemain yang cedera serta memastikan kesiapan mereka sebelum dimulainya kompetisi resmi.