Perkembangan penting mengenai masa depan klub Al Nassr Arab Saudi mulai terlihat di cakrawala, di tengah pergerakan yang berkaitan dengan kepemilikannya dan kemungkinan berpindahnya sebagian besar sahamnya kepada investor baru, dalam langkah yang bisa menjadi perubahan besar dalam perjalanan klub pada fase mendatang.

Jaringan "Thmanyah" mengungkap bahwa Al Nassr saat ini menjadi fokus perhatian Dana Investasi Publik, dengan adanya kecenderungan untuk mengakuisisi klub, di tengah ekspektasi bahwa persoalan ini bisa dituntaskan selama musim berjalan, apabila seluruh prosedur rampung dan tercapai kesepakatan final.

Baca juga: Al Nassr Arab Saudi siapkan kejutan besar untuk Joao Felix

Menurut jaringan "Thmanyah", pihak-pihak yang ingin mengakuisisi Al Nassr telah menggelar pertemuan dengan Dana Investasi Publik, dalam rangka pergerakan yang sedang berlangsung untuk mengkaji masa depan kepemilikan klub, di tengah minat dari empat pihak, di antaranya perwakilan bintang Portugal Cristiano Ronaldo.

Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 14.15 ALW

Informasi yang beredar tidak mengungkap identitas keempat pihak tersebut maupun rincian penawaran yang diajukan, dan belum ada pula pengumuman tercapainya kesepakatan final hingga saat ini, sehingga proses akuisisi tetap bergantung pada hasil yang akan diperoleh dari pertemuan dan negosiasi selama periode mendatang.

Terkait porsi kepemilikan yang mungkin terjadi, jaringan "Thmanyah" mengisyaratkan bahwa persentase akuisisi yang diperkirakan bisa serupa dengan model Al Hilal, yakni porsi investor mencapai 70%, sementara Dana Investasi Publik mempertahankan porsi 30%.

Jika proses ini berjalan ke arah tersebut, Al Nassr bisa memasuki fase baru dalam hal kepemilikan dan investasi, beserta berbagai perkembangan yang mungkin menyertainya dalam manajemen klub dan rencana masa depannya, terutama di tengah ambisinya untuk terus bersaing memperebutkan gelar domestik dan kontinental.

Meski begitu, belum ada pengumuman resmi yang memastikan rampungnya proses akuisisi atau penetapan persentase kepemilikan yang disebutkan, sehingga semua mata tertuju pada apa yang akan terungkap pada fase mendatang mengenai masa depan Al Nassr, dan kemungkinan dituntaskannya berkas ini selama musim berjalan.