Kejutan besar: Al Hilal umumkan tingkat keparahan cedera Martinelli dan durasi absennya

Klub Al Hilal menerima pukulan baru sebelum melanjutkan perjalanannya di Liga Roshn Arab Saudi dan Liga Champions Asia Elite, setelah dipastikan bahwa winger asal Brasil mereka, Gabriel Martinelli, membutuhkan masa perawatan dan rehabilitasi akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Al Hilal mengumumkan bahwa Martinelli membutuhkan perawatan selama 10 hingga 15 hari, menyusul cederanya pada otot hamstring, sebuah pukulan telak bagi pelatih asal Italia Simone Inzaghi, yang akan kehilangan salah satu opsi serangannya dalam rangkaian laga-laga penting.

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Martinelli mengalami cedera saat laga melawan Al Qadsiah pada pekan kesebelas Liga Roshn, dan terpaksa meninggalkan lapangan di babak kedua, sebelum absen pada pertandingan melawan Al Shamal Qatar di pekan ketiga Liga Champions Asia Elite, yang berakhir dengan kekalahan Al Hilal dengan skor 1-3.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALF

Dengan demikian, winger asal Brasil itu akan absen pada laga melawan Al Fateh, yang dijadwalkan Sabtu mendatang dalam rangka pekan kedua belas Liga Roshn, dan juga tidak akan bisa tampil menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab, Selasa mendatang, pada pekan keempat fase liga Liga Champions Asia Elite.

Selain itu, masih diragukan apakah Martinelli bisa tampil pada laga melawan Al Ettifaq pada 7 November, dalam rangkaian pertandingan pekan ketiga belas Liga Roshn, karena waktu kembalinya akan bergantung pada sejauh mana responsnya terhadap perawatan dan pemulihan kebugaran fisiknya, tanpa mengambil risiko memainkannya sebelum pemulihannya tuntas.

Tim pelatih Al Hilal berharap pemain tersebut dapat pulih dalam waktu sesegera mungkin, terlebih karena tim menghadapi jadwal pertandingan yang padat, sementara Inzaghi harus mencari alternatif yang tepat untuk menutupi absennya Martinelli, serta menjaga efektivitas serangan tim pada fase mendatang.