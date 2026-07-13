Kejutan besar... Al-Hilal mempertimbangkan untuk melepas Yassine Bounou!

Berita-berita media mengungkap kejutan besar, yaitu kemungkinan hengkangnya pemain asal Maroko, Yassine Bono, dari barisan Al-Hilal Saudi, sesuai dengan visi manajemen mengenai masa depan “Sang Juara Asia” tersebut.

Bono bergabung dengan Al-Hilal pada musim panas 2023, datang dari Sevilla, Spanyol, dan berhasil membawa tim tersebut meraih 5 gelar domestik, serta tampil gemilang dalam berbagai ajang besar, terutama Piala Dunia Antarklub.

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Namun demikian, jurnalis Muhammad Al-Bakiri yang dekat dengan klub Al-Hilal menegaskan bahwa manajemen “Al-Za’im” sedang mempertimbangkan untuk melepas Bono dan meraih keuntungan finansial sebesar-besarnya dari penjualannya, terutama karena kiper asal Maroko tersebut diminati oleh banyak klub besar.

Ia menjelaskan bahwa Bono diminati oleh klub-klub Inggris, Spanyol, dan Turki, yang mendorong manajemen Al-Hilal untuk mempertimbangkan menjualnya, serta mengandalkan kiper internasional Saudi, Mohammed Al-Owais, sebagai pilihan utama di masa mendatang.

Al-Hilal telah mencapai kesepakatan dengan Muhammad Al-Owais, dan pengumuman resmi akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, menyusul penampilannya yang menonjol bersama tim nasional Saudi di Piala Dunia 2026.