Manajemen klub Al-Ahli Saudi telah memulai persiapan lebih awal untuk musim baru, dengan mengevaluasi kembali skuad tim, sebagai langkah awal untuk melakukan sejumlah perubahan selama jendela transfer musim panas saat ini.

Pemain asal Pantai Gading, Frank Kessié, telah memutuskan untuk tidak melanjutkan kariernya bersama "Al-Raqi", di tengah laporan yang mengonfirmasi bahwa ia hampir bergabung dengan klub baru di luar Liga Roshen, sehingga manajemen mulai meninjau masa depan sejumlah pemain asing.

Menurut laporan surat kabar Al-Riyadiah dari Arab Saudi, pemain asal Aljazair Riyad Mahrez menjadi salah satu nama teratas yang kemungkinan akan hengkang dari skuad Al-Ahli selama jendela transfer musim panas ini, sebagai bagian dari rencana restrukturisasi tim.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa manajemen Al-Ahli sedang mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pada skuad pemain asing, dengan tujuan memperkuat tim melalui rekrutan baru yang sesuai dengan kebutuhan staf pelatih menjelang dimulainya musim depan.

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Surat kabar tersebut tidak mengungkapkan tujuan kemungkinan sang bintang asal Aljazair, dan belum ada komentar resmi dari manajemen Al-Ahly maupun sang pemain terkait berita yang beredar mengenai masa depannya.

Manajemen Al-Ahly diperkirakan akan menyelesaikan masalah pemain yang hengkang dalam beberapa minggu ke depan, seiring upayanya untuk membentuk tim yang lebih siap bersaing di semua kompetisi pada musim baru, setelah musim lalu klub tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan para pendukungnya.

Mahrez dianggap sebagai salah satu bintang terkemuka Al-Ahly sejak bergabung dengan tim tersebut, di mana ia memainkan peran penting dalam meraih gelar Liga Champions Asia untuk tim elit pada dua edisi terakhir.