Kejutan besar: Al Ahli bergerak untuk merebut transfer besar dari Al Nassr

Klub Al Ahli Saudi masuk dengan kuat ke jalur negosiasi untuk mendatangkan kiper internasional Nawaf Al Aqidi, dalam langkah yang bisa menjadi salah satu kejutan paling menonjol di bursa transfer musim panas, dengan memanfaatkan keinginan sang pemain untuk hengkang dari Al Nassr sebelum musim baru dimulai.

Menurut surat kabar " Al Yaum" Saudi, Al Ahli menunjukkan minat serius untuk merekrut Al Aqidi, dan negosiasi antara kedua belah pihak berjalan positif, seiring keinginan manajemen "Al Raqi" untuk memperkuat posisi penjaga gawang dengan sosok yang memiliki pengalaman dan kualitas sebelum musim dimulai.

Langkah Al Ahli ini datang di saat mereka bersiap menjalani musim yang padat dengan agenda lokal dan benua, di mana mereka berupaya mempertahankan gelar Liga Champions Asia Elite, di samping bersaing dengan kuat untuk gelar Liga Roshn. Hal itu mendorong manajemen untuk mencari amunisi yang memberikan tim kedalaman lebih besar di seluruh posisi.

Baca juga: Bocor daftar tamu undangan pernikahan Ronaldo, apakah Messi akan hadir?

Al Ahli juga berusaha memanfaatkan situasi Al Aqidi saat ini, setelah sang kiper menolak untuk bertahan bersama Al Nassr meski manajemen telah berupaya membujuknya untuk tinggal, dengan tetap teguh pada opsi hengkang demi mencari peluang tampil sebagai pemain inti dan merebut kembali tempatnya di timnas Saudi.

Diperkirakan hari-hari mendatang akan menyaksikan perkembangan baru dalam kasus ini, terutama karena Al Nassr tidak keberatan menjual sang pemain jika tawaran yang sesuai datang. Hal itu bisa memberi Al Ahli peluang nyata untuk merampungkan salah satu transfer paling menarik selama bursa transfer musim panas.