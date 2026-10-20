Kejutan besar: akankah Inzaghi mengorbankan uang Al Hilal demi Juventus?

Nama pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menukangi Al Hilal, mulai muncul di dalam korridor salah satu raksasa sepakbola Eropa, dalam perkembangan yang membuka pintu bagi berbagai pertanyaan menarik seputar masa depannya bersama Al Zaeem, serta kemungkinan kembalinya ke lapangan Italia lewat pintu Juventus, meski hal itu menuntut dirinya melepaskan sebagian keistimewaan finansial yang ia terima di Arab Saudi.

Jaringan media Italia, " Sport Mediaset ", mengungkap bahwa Inzaghi termasuk nama-nama yang menarik perhatian Juventus sebagai persiapan menghadapi musim mendatang, di tengah kajian manajemen klub atas opsi-opsi teknisnya untuk mengantisipasi kemungkinan berakhirnya petualangan pelatih saat ini, Luciano Spalletti, jika hasil-hasil tidak membaik dalam periode mendatang.

Jaringan media Italia itu menjelaskan bahwa manajemen Juventus masih memberikan kesempatan kepada Spalletti untuk memperbaiki arah, meski kekalahan telak dari Lazio, namun mereka menyiapkan sejumlah skenario alternatif jika hasil-hasil negatif terus berlanjut dan kebangkitan yang dinanti tak kunjung terwujud.

Laporan itu menyebutkan bahwa periode mendatang akan menjadi penentu bagi masa depan Spalletti, dengan hasil tim terkait dengan laga-laga terdekatnya di Serie A dan ajang Liga Europa, hal yang bisa mendorong manajemen mengambil keputusan berbeda jika keadaan menemui jalan buntu.

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Dan jika perubahan ditunda hingga musim panas 2027, Inzaghi muncul di antara nama-nama yang menarik perhatian Juventus, di samping Francesco Farioli, pelatih Porto, karena jaringan media Italia itu menilai pelatih Al Hilal tersebut bisa jadi mempertimbangkan untuk kembali ke Eropa demi kembali bersaing di level tertinggi.

Laporan itu menyoroti bahwa Inzaghi mungkin bersedia menerima gaji yang sesuai dengan level finansial yang pernah ia terima selama petualangan sebelumnya bersama Inter Milan, dibandingkan dengan apa yang ia terima saat ini di Arab Saudi, terutama karena kontraknya dengan Al Hilal berakhir pada akhir musim ini, menurut yang disampaikan laporan tersebut.

Akankah Inzaghi meninggalkan Al Hilal demi Juventus?

Data-data ini membuka pintu bagi beragam kemungkinan seputar masa depan Inzaghi, yang tengah menjalani musim keduanya bersama Al Hilal, setelah ia memilih menjalani petualangan baru di sepakbola Arab Saudi menyusul kepergiannya dari Inter Milan, klub yang ia bawa hingga ke final Liga Champions Eropa sebanyak dua kali.

Meski ada godaan yang mungkin muncul untuk kembali ke Italia lewat pintu klub sebesar Juventus, laporan itu tidak berbicara soal negosiasi resmi atau kesepakatan antara kedua belah pihak, melainkan menempatkan nama pelatih Italia tersebut dalam daftar opsi yang diajukan untuk masa depan, bila manajemen klub memutuskan melakukan perubahan teknis pada musim panas 2027.

Dengan demikian, pertanyaan paling menonjol tetap: apakah Inzaghi akan berpegang pada proyeknya bersama Al Hilal dan kontraknya saat ini, atau justru tergoda oleh tantangan mengembalikan Juventus ke persaingan gelar-gelar besar, meski ia harus menerima gaji yang lebih rendah dari yang ia terima dalam petualangan Arab Saudinya?



