Kejutan besar... 3 rekor negatif menghantam Bono setelah lolos ke Piala Dunia

Meskipun tim nasional Maroko berhasil memastikan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, pertandingan melawan Haiti mencatatkan tiga angka negatif bagi kiper veteran Yassine Bono.

Bono menjadi penyebab gol pertama tim Haiti setelah secara tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan "Singa Atlas" 4-2 pada putaran terakhir babak penyisihan grup.

Menurut situs statistik sepak bola “SofaScore”, kiper Maroko tersebut mendapat nilai (5,47), menjadikannya pemain dengan penilaian terburuk kedua di antara para pemain dalam pertandingan tersebut, dalam salah satu pertandingan tersulitnya selama karier internasionalnya.

Angka-angka negatif tersebut tidak berhenti sampai di situ saja, karena Bono menjadi pemain Maroko keempat dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol bunuh diri ke gawang timnas negaranya sendiri.

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Gol bunuh diri tersebut juga menambah jumlah gol bunuh diri yang dicetak oleh pemain Maroko dalam sejarah Piala Dunia menjadi empat gol secara keseluruhan, sehingga Maroko menjadi tim kedua dalam sejarah Piala Dunia yang pemainnya mencatatkan angka tersebut setelah Meksiko.

Meskipun angka-angka ini tidak diinginkan, timnas Maroko berhasil mengumpulkan 7 poin, sejajar dengan Brasil, namun turun ke peringkat kedua karena selisih gol, sehingga mereka melanjutkan perjalanan di turnamen ini dan menunda pembahasan mengenai kesalahan individu hingga setelah memastikan lolos.

Bono berharap dapat segera melupakan pertandingan melawan Haiti dan kembali ke performa terbaiknya selama babak gugur, terutama karena ia merupakan salah satu pemain kunci timnas Maroko dan memiliki peran penting dalam berbagai prestasi yang diraih “Singa Atlas” dalam beberapa tahun terakhir.