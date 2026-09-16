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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Kejutan berusia 50 tahun: Brighton runtuhkan tembok kandang Manchester United

Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Manchester United
Brighton & Hove Albion
Carabao Cup
Inggris

Pukulan telak

Kekalahan Manchester United dari Brighton di Piala Liga Inggris mencatatkan rekor bersejarah yang mengejutkan, setelah Manchester United menyia-nyiakan keunggulan dua gol di Stadion Old Trafford, dan berakhir dengan tersingkir dari turnamen usai kalah dengan skor 3-2.

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Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Manchester United kalah di kandang sendiri setelah sempat unggul dua gol untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, sebuah kejadian yang belum terulang bagi tim tersebut sejak September 1976.

Terakhir kali Old Trafford menyaksikan Manchester United tumbang meski unggul dua gol adalah pada pertandingan melawan Tottenham pada September 1976, ketika laga berakhir dengan kekalahan tuan rumah dengan skor 3-2.

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Statistik ini menambah kepahitan malam Manchester United menghadapi Brighton, setelah tim memulai pertandingan dengan sempurna dan mampu mencetak dua gol cepat, sebelum kehilangan kendali sepenuhnya sepanjang sisa laga.

Shea Lacey mencetak gol pertama Manchester United pada menit kedelapan, sebelum Mason Mount menambah gol kedua hanya dua menit berselang, memberikan timnya keunggulan besar dan menempatkan Brighton dalam tugas berat untuk kembali ke pertandingan.

Namun Brighton berhasil memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama, lalu menyamakan kedudukan di babak kedua, sebelum menuntaskan comeback mereka dengan mencetak gol ketiga, mengubah ketertinggalan dua gol menjadi kemenangan dramatis dengan skor 3-2.

Dengan demikian, Brighton tidak hanya menyingkirkan Manchester United dari Piala Liga, tetapi juga menjadi penyebab tercatatnya rekor bersejarah yang langka di Stadion Old Trafford, setelah menghidupkan kembali kenangan yang berasal dari lebih dari setengah abad silam.

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