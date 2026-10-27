



Daftar peringkat akhir penghargaan Ballon d'Or 2026 memicu kontroversi luas, setelah memunculkan sejumlah kejutan pada posisi beberapa bintang sepak bola paling menonjol, kendati pemain Inggris Harry Kane keluar sebagai pemenang penghargaan tersebut, dalam persaingan yang disebut sebagai salah satu yang terketat dalam beberapa tahun terakhir.

Surat kabar Spanyol "AS" menyoroti nama-nama yang tidak meraih peringkat sesuai ekspektasi, dengan yang paling utama adalah pemain Inggris Jude Bellingham, bintang Real Madrid, yang hanya menempati posisi ke-11, bersama pemain Portugal Vitinha, pemain Paris Saint-Germain, dan pemain Spanyol Pau Cubarsi, bek Barcelona, yang masing-masing berada di posisi ke-14 dan ke-12.

Bellingham tersingkir dari daftar sepuluh besar

Absennya Bellingham dari daftar 10 pemain terbaik menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam pemungutan suara, setelah ia hanya finis di posisi ke-11, meskipun dengan penampilan yang ia tunjukkan bersama Real Madrid dan kecemerlangannya di Piala Dunia, di mana ia mencetak 7 gol.

Surat kabar tersebut menilai bahwa bintang Los Blancos itu layak mendapat peringkat lebih baik, mengingat performanya sepanjang turnamen, dengan menganggap bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan ekspektasi yang menyertainya sebelum pengumuman peringkat.

Vitinha melorot ke posisi ke-14

Pada gilirannya, pemain Portugal Vitinha, pemain Paris Saint-Germain, menempati posisi ke-14, meskipun dengan perannya yang menonjol dalam pencapaian klub Prancis tersebut, terutama keberhasilan menjuarai Liga Champions Eropa untuk kedua kalinya secara beruntun.

Vitinha sebelumnya menempati posisi ketiga pada edisi sebelumnya, setelah mencetak 8 gol dan menyumbang 5 assist, sementara ia mengakhiri musim terakhir dengan 7 gol dan 10 umpan kunci, angka-angka yang mendekati torehan sebelumnya.

Surat kabar tersebut menunjukkan bahwa penampilan timnas Portugal di Piala Dunia mungkin memengaruhi penilaian para pemilih, sehingga pemain itu menjauh dari posisi atas meskipun ia tetap menjadi salah satu elemen utama di tim besutan pelatih Luis Enrique.

Cubarsi

Kejutan juga mencakup pemain Spanyol Pau Cubarsi, bek Barcelona, yang menempati posisi ke-12, sehingga tersingkir dari daftar sepuluh besar, meskipun dengan musim yang ia tampilkan bersama tim Catalan dan timnas Spanyol.

Peringkatnya memicu perdebatan di kalangan suporter melalui media sosial, karena para pendukung menganggap bahwa penampilan bek muda itu sepanjang musim 2025-2026 layak mendapat apresiasi lebih besar, terutama dengan perannya dalam susunan pemain Barcelona dan timnas negaranya.

Fabian kesepuluh, dan Kvara di luar lima besar

Perolehan posisi kesepuluh oleh pemain Spanyol Fabian Ruiz juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pencapaiannya dihargai, setelah ia berkontribusi dalam keberhasilan Paris Saint-Germain, dan menjadi salah satu pemain yang mengumpulkan gelar-gelar besar bersama klub dan timnas sepanjang musim.

Peringkat pemain Prancis Ousmane Dembele, yang berada di posisi ketujuh, dan pemain Georgia Khvicha Kvaratskhelia, pemilik posisi keenam, tidak jauh dari kontroversi, karena surat kabar tersebut menilai bahwa yang terakhir layak mendapat peringkat lebih baik, mengingat level permainan dan perannya dalam perjalanan Paris Saint-Germain di Eropa.

Laporan itu menambahkan bahwa Paris Saint-Germain, meskipun dengan kehadirannya yang besar dalam daftar nominasi, para pemainnya tidak mendapatkan apresiasi yang diharapkan dalam peringkat akhir, dengan menunjukkan bahwa klub itu menjadi yang paling banyak terwakili di antara tiga puluh nominasi, dengan memperhitungkan Ferran Torres di antara nama-nama yang disebutkan.

Olise runner-up, dan tersingkirnya Raphinha memicu pertanyaan

Kejutan juga meluas ke posisi kesembilan, yang ditempati pemain Prancis Michael Olise di belakang pemain Norwegia Erling Haaland (kedelapan), meskipun dengan musim kuat yang ditampilkan Olise bersama Bayern Munich.

Keberadaan nama-nama seperti Sadio Mane dan Kenones dalam daftar, dibandingkan dengan absennya pemain-pemain menonjol seperti Raphinha, Pedri, Warren Zaire-Emery, Mikel Oyarzabal, dan Unai Simon, turut memicu pertanyaan mengenai kriteria pemungutan suara.

Tersingkirnya pemain Brasil Raphinha, bintang Barcelona, menjadi salah satu poin paling mencolok yang disorot laporan tersebut, mengingat musim istimewa yang ia tampilkan, dan apa yang dianggap para pengamat sebagai jurang antara penampilannya dengan peringkat akhir para nominasi



