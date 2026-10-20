Sebuah laporan media menyebutkan bahwa pertandingan Paris Saint-Germain menjamu Barcelona malam ini, pada fase liga di Liga Champions Eropa, menghadapi ancaman serius.

Surat kabar "The Sun" menyatakan bahwa kekhawatiran kian meningkat bahwa para perusuh Prancis akan menyasar pertandingan Paris Saint-Germain melawan Barcelona, sementara pihak kepolisian bersiap memberlakukan cincin pengamanan ketat di sekitar stadion.

Diperkirakan sekitar 5.000 petugas akan dikerahkan, termasuk pasukan khusus yang dipersenjatai meriam air, sebelum pertandingan Liga Champions Eropa tersebut.

Hal ini terjadi setelah kerusuhan dahsyat yang melanda Prancis selama akhir pekan, dalam gelombang kerusuhan paling parah dalam beberapa tahun terakhir.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Tidak kurang dari 3.000 usaha mengalami penjarahan atau kerusakan, dan lebih dari 2.400 orang telah ditangkap.

Langkah-langkah khusus dan bayang-bayang pintu tertutup

Hari ini pihak berwenang bersiap mengambil langkah-langkah khusus seperti pengerahan kendaraan lapis baja sebelum pertandingan yang dinanti tersebut, di tengah kekhawatiran yang meningkat bahwa para pengunjuk rasa akan menyasar pertandingan ini.

Para pejabat juga mempertimbangkan pemberlakuan jam malam di saat-saat terakhir, yang akan menyebabkan pertandingan digelar tanpa penonton.

Kepolisian Paris telah mengeluarkan perintah untuk menerbangkan drone guna memantau ibu kota Prancis, serta dikeluarkan pula perintah yang memperbolehkan penyisiran jalan-jalan dengan hingga enam drone untuk mencegah aksi terorisme.

Seorang sumber di Kementerian Dalam Negeri berkata: "Ini adalah masa yang sangat sensitif, dan kekerasan kemungkinan besar dapat meletus kapan saja, terutama ketika kerumunan besar berkumpul".

Ia melanjutkan: "Akan ada ribuan petugas tambahan yang bertugas selama pertandingan, dan itu akan mencakup petugas pasukan khusus".

Pertandingan Paris Saint-Germain yang bernilai penting kerap memicu meletusnya aksi kerusuhan di seluruh penjuru Prancis, terlepas dari apakah tim tersebut menang atau kalah.

Ketika Paris Saint-Germain mengalahkan Arsenal untuk meraih gelar Liga Champions Eropa, 225 suporter kemudian dijerat tuduhan pidana dengan dakwaan yang mencakup penyerangan terhadap polisi, pencurian, kekerasan, dan penggunaan kembang api secara ilegal.

Kali ini, pemberlakuan jam malam di sekitar Stadion Parc des Princes — stadion utama klub Paris Saint-Germain — turut dipertimbangkan.

Cincin pengamanan yang kuat

Dan apabila hal itu tidak diberlakukan, maka sebagai gantinya akan dibentuk cincin pengamanan yang kuat, termasuk sekitar 5.000 personel polisi anti-huru-hara yang disebar di sekitar Paris, kendaraan lapis baja, dan meriam air.

Hal ini terjadi setelah jam malam terarah mendapat pujian atas kontribusinya dalam menjaga ketenangan menyusul kerusuhan terburuk yang dialami Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu berkata: "Jam malam terarah telah berkontribusi pada ketenangan malam ini, saya berterima kasih kepada para petugas polisi dan gendarmerie yang memastikan penegakan hukum, serta kepada para prefek atas pengerahan upaya mereka".

Ia melanjutkan: "Jam malam baru akan ditetapkan malam ini di mana pun kondisi mengharuskannya".

Keputusan-keputusan ini akan diambil di lapangan, oleh para prefek, dengan koordinasi bersama para wali kota.

Jam malam memang telah diberlakukan di sejumlah kota besar menyusul peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu.

Lecornu memuji langkah-langkah darurat yang menjamin malam yang relatif tenang dari Senin ke Selasa di sejumlah tempat, di antaranya Paris dan Marseille.