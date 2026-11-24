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Federasi Sepak Bola Maroko bersiap menempuh babak hukum baru dalam kasus final Piala Afrika 2025. Mereka mengumumkan niat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Federal Swiss sebagai bentuk keberatan atas putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga yang mengembalikan gelar kepada Senegal. Langkah ini menjadi upaya terakhir Maroko untuk menggugat putusan tersebut.

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Meski Federasi Sepak Bola Maroko bersikukuh melanjutkan proses hukum, langkah ke Pengadilan Federal Swiss tidak akan memberi mereka peluang langsung untuk merebut kembali gelar. Kewenangan pengadilan ini terbatas pada peninjauan aspek hukum dari putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, tanpa campur tangan dalam menentukan ulang pemenang turnamen, seperti dilaporkan jaringan media Prancis "RMC ٍSport".

Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" telah mengeluarkan putusannya pada Selasa hari ini, yakni membatalkan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika yang sebelumnya menetapkan Maroko sebagai pemenang final turnamen setelah Senegal dianggap mundur. Dengan putusan itu, gelar dikembalikan kepada Senegal setelah sekitar delapan bulan polemik hukum seputar hasil laga final.

Final Piala Afrika 2025 diwarnai peristiwa dramatis ketika para pemain Senegal meninggalkan lapangan sebagai protes atas keputusan wasit memberikan penalti kepada Maroko. Sadio Mane kemudian turun tangan membujuk rekan-rekannya untuk kembali dan melanjutkan pertandingan. Dalam laga itu, Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, dan Senegal akhirnya memastikan kemenangan 1-0 di babak perpanjangan waktu.

Dalam putusannya, Pengadilan Arbitrase Olahraga berpegang pada prinsip bahwa wasit memiliki kewenangan diskresi mutlak untuk melanjutkan atau menghentikan pertandingan secara permanen. Pengadilan menjelaskan bahwa keputusan wasit untuk melanjutkan permainan diambil setelah kedua tim kembali ke lapangan dan menyatakan keinginan untuk melanjutkan laga, yang dinilai pengadilan telah memenuhi syarat kelanjutan pertandingan.

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Putusan tersebut memicu reaksi luas di Maroko, dengan Federasi Sepak Bola Maroko menyatakan penolakan terhadap hasil putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga . Dalam pernyataan resmi, federasi menegaskan tekad untuk melanjutkan jalur hukum dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal Swiss, sebagai lembaga terakhir yang tersedia bagi mereka untuk menentang putusan tersebut.

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Pengadilan Federal Swiss bekerja dengan cara yang mirip dengan Mahkamah Kasasi di Prancis. Pengadilan ini tidak berwenang meninjau ulang rincian perkara dan memutuskan kembali siapa juara turnamen, tetapi dapat menilai keabsahan putusan dari sisi hukum. Jika menemukan pelanggaran yang menuntut intervensi, pengadilan ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Jika Pengadilan Federal Swiss memutuskan untuk membatalkan putusan, pengadilan itu tidak akan menetapkan Maroko sebagai juara Piala Afrika 2025. Sebaliknya, perkara akan dikembalikan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk diperiksa ulang, yang berarti dimulainya proses hukum baru yang bisa berlangsung beberapa bulan sebelum mencapai keputusan akhir.

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Dengan demikian, Pengadilan Federal Swiss hanya memiliki dua pilihan. Pertama, menolak gugatan dan menguatkan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, yang berarti Senegal tetap diakui sebagai juara Afrika. Kedua, membatalkan putusan dan mengembalikan perkara ke pengadilan olahraga tersebut untuk ditinjau ulang, tanpa berhak memberikan gelar secara langsung kepada Maroko.

Oleh karena itu, harapan Maroko untuk merebut kembali gelar Piala Afrika bergantung pada kemampuan mereka membuktikan adanya cacat hukum yang mengharuskan pembatalan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga. Namun, sekalipun berhasil dalam langkah ini, hal itu tidak akan cukup untuk memastikan gelar jatuh ke tangan Maroko, karena perkara akan kembali ke tahap peninjauan hukum dari awal sambil menunggu keputusan lain dari pengadilan olahraga.