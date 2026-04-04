Kejutan baru dari Maroko mengejutkan Al-Ittihad Jeddah... Apa ceritanya?

Meskipun berhasil meraih kemenangan tipis atas Al-Hazm dengan skor 1-0 pada Jumat kemarin dalam laga pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, "Al-Amid" kembali mendapat pukulan telak dari Maroko.

Pertandingan tersebut menandai kembalinya Youssef El-Nassiri setelah pulih dari cedera yang dialaminya baru-baru ini, namun ia tidak tampil sesuai harapan.

Menurut laporan surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, Youssef Al-Nusairi mengalami cedera dalam pertandingan melawan Al-Hazm, dan akan menjalani pemeriksaan medis hari ini, Sabtu, untuk menentukan lama absen dan masa pemulihannya.

Jika Al-Nusairi absen, hal ini akan menimbulkan krisis baru bagi Al-Ittihad yang sedang mengalami penurunan performa yang jelas dalam hal hasil pertandingan dan kurangnya solusi serangan.

Al-Nusairi belum mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya sejak bergabung dengan Al-Ittihad pada bursa transfer musim dingin lalu, di mana ia mencetak 4 gol dan memberikan satu assist dalam 10 pertandingan di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.