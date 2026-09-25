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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Kejutan: Bahrain menuntut poin Qatar meski kalah, dan penyebabnya adalah Piala Dunia!

A. Madibo
Yemen vs Qatar
Yemen
Qatar
Gulf Cup
Bahrain vs UAE
Bahrain
UAE
Qatar
Yaman
Bahrain
Uni Emirat Arab

Apakah Qatar akan kehilangan tiga poin meski menang?

Timnas Bahrain mengejutkan banyak pihak, setelah menuntut agar mendapatkan poin dari pertandingannya melawan Qatar di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", meskipun mengalami kekalahan.

Timnas Bahrain kalah dari Qatar dengan skor 0-2, kemarin Kamis, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, pada laga pertama fase grup turnamen Teluk tersebut.

Saluran televisi "Al-Kass" Qatar menyatakan bahwa timnas Bahrain memprotes keikutsertaan Asem Madibo, pemain timnas Qatar, dalam pertandingan tersebut, dengan alasan bahwa ia dihukum larangan bermain 5 laga di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" sebelumnya telah menghukum Madibo larangan bermain 5 laga, setelah kartu merah yang diterimanya akibat pelanggaran kerasnya terhadap Ismael Kone, pemain timnas Kanada, pada laga kedua fase grup Piala Dunia.

Qatar hanya memainkan satu pertandingan setelah menghadapi Kanada, yakni melawan Bosnia dan Herzegovina, pada laga ketiga fase grup Piala Dunia, sebelum tersingkir dari turnamen, tanpa memainkan satu pertandingan lain pun sebelum turnamen Teluk ini.

Apabila protes timnas Bahrain diterima, maka mereka akan memperoleh poin dari pertandingan tersebut, sehingga melonjak ke peringkat kedua di Grup 2 dengan 3 poin, terpaut selisih gol di belakang timnas Uni Emirat Arab yang menempati puncak, sementara timnas Qatar akan melorot ke peringkat ketiga tanpa poin.

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