Kejutan bagi rekan-rekan Messi... Scaloni dalam masalah menjelang laga melawan Austria

Tim nasional Argentina, sang juara bertahan, mendapat pukulan telak menjelang laga penentu melawan Austria pada Senin malam mendatang, dalam rangkaian pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, setelah dipastikan bahwa bek Gonzalo Montiel tidak dapat bermain karena cedera.

Situs "Foot Mercato" mengutip sumber yang dekat dengan timnas Argentina, bahwa Montiel yang berusia 29 tahun mengalami ketegangan pada otot paha belakang, yang memaksanya untuk beristirahat dan absen dalam laga melawan Austria. Hal ini menjadi pukulan baru bagi pelatih Lionel Scaloni yang berusaha memperkuat posisi timnya di puncak grup.

Montiel mungkin akan kembali secara bertahap dalam pertandingan melawan Yordania, pada putaran ketiga dan terakhir fase grup, di mana ia dapat bermain selama beberapa menit untuk memulihkan kebugarannya dan menguji kesiapannya menjelang babak gugur.

Namun, ada opsi lain yang sedang dipertimbangkan oleh staf teknis dan medis tim Tango, yaitu memberikan istirahat penuh kepada pemain tersebut dan tidak mengambil risiko dengan menurunkannya melawan Yordania, guna menghindari kemungkinan cedera yang semakin parah yang dapat membuat Argentina kehilangan jasanya pada tahap-tahap krusial turnamen.

Tim medis timnas Argentina terus memantau situasinya dengan cermat, dan akan mengevaluasi kondisi Montiel setiap hari dalam beberapa hari ke depan, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai apakah ia akan diturunkan atau tidak saat melawan Yordania.

Montiel sempat tampil dalam pertandingan pembuka Argentina di babak penyisihan grup, sebelum merasakan nyeri pada tendon lututnya selama sesi latihan terakhir, yang mendorong tim medis untuk melakukan pemeriksaan medis mendalam yang mengonfirmasi cedera tersebut.