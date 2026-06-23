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Kejutan bagi para pengkritiknya... Angka-angka membuktikan keunggulan Cristiano atas Messi dan Mbappé sejak Piala Dunia Qatar

Portugal vs Uzbekistan
Portugal
Uzbekistan
World Cup
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
Portugal
Uzbekistan
AS
Argentina
Prancis

Berkilau di hadapan Uzbekistan

Sebuah statistik terbaru mengungkap pencapaian luar biasa yang diraih pemain Portugal Cristiano Ronaldo bersama tim nasional negaranya, yang membuatnya unggul atas pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Prancis Kylian Mbappé.

Ronaldo mencetak dua gol pada babak pertama pertandingan Portugal melawan Uzbekistan, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Ronaldo sempat mendapat kritik tajam dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah Portugal bermain imbang 1-1 dengan Republik Demokratik Kongo, di mana ia gagal mencetak gol.

  Namun, akun statistik “Mr. Sheep” di platform “X” menegaskan bahwa Ronaldo unggul atas rivalnya, Lionel Messi, serta Kylian Mbappé, di level tim nasional selama empat tahun terakhir.

Akun tersebut mengatakan: “Gol bersama timnas sejak berakhirnya Piala Dunia Qatar 2022... Cristiano: 30 dalam 35 pertandingan (rata-rata 0,86 gol per pertandingan).”

World Cup
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Colombia
COL
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Portugal
POR
World Cup
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DR Congo
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Uzbekistan
UZB

Lanjutnya: “Messi: 24 gol dalam 29 pertandingan (0,83), Mbappé: 24 gol dalam 34 pertandingan (0,71).”


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