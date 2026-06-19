Kejutan bagi kapten Maroko menjelang laga melawan Skotlandia... Dukungan terhadap persidangan Hakimi dalam kasus pemerkosaan

Pemain internasional Maroko, Achraf Hakimi, kembali menerima pukulan hukum setelah Pengadilan Banding di Versailles menguatkan keputusan untuk mengadili dirinya atas tuduhan pemerkosaan, sehingga kasus yang telah membayangi dirinya sejak tahun 2023 ini terus berlanjut.

Keputusan tersebut muncul saat bek Paris Saint-Germain itu sedang membela timnas Maroko di Piala Dunia 2026, di mana ia bersiap memimpin “Singa Atlas” menghadapi Skotlandia dalam laga putaran kedua fase grup.

Hakimi turut bermain bersama timnas Maroko dalam pertandingan yang berakhir imbang melawan Brasil pada dini hari Minggu lalu dalam pertandingan pembuka.

Banding Menolak Permohonan Hakimi

Hakimi hadir secara langsung dalam sidang di Pengadilan Banding pada Mei lalu, meminta agar putusan hakim penyidik yang dikeluarkan pada Februari—yang memerintahkan agar kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Pidana Regional di Hauts-de-Seine—dibatalkan.

Namun, majelis hakim menolak dalil-dalil pembelaan dan memutuskan agar proses hukum dilanjutkan, yang berarti sang pemain akan diadili dalam beberapa bulan mendatang, menurut laporan jaringan RMC Prancis.

Menyusul keputusan tersebut, pengacaranya, Fanny Colan, mengungkapkan kekecewaannya, dengan menyatakan bahwa penyelidikan tersebut memuat banyak unsur yang menguntungkan kliennya, serta menyoroti adanya apa yang ia sebut sebagai “kontradiksi” dalam keterangan pelapor.

Kasus ini bermula pada tahun 2023

Peristiwa tersebut terjadi pada Februari 2023, ketika seorang wanita muda mendatangi kepolisian Prancis dan melaporkan bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual oleh Hakimi, setelah ia mengunjunginya di rumahnya menyusul perkenalan mereka melalui platform “Instagram”.

Menurut ceritanya, pertemuan tersebut berlanjut ke tindakan yang menurutnya dilakukan tanpa persetujuannya, sebelum ia kemudian meninggalkan rumah tersebut.

Di sisi lain, Hakimi membantah semua tuduhan sejak awal, menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan hubungan atas dasar suka sama suka, dan bahwa tuduhan yang ditujukan kepadanya “tidak benar”.

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Dua Versi Cerita yang Bertentangan

Pembelaan sang pemain didasarkan pada keraguan terhadap versi cerita pelapor, dengan menganggap bahwa kasus ini mengandung indikasi upaya eksploitasi finansial terhadap dirinya, serta mengacu pada pesan dan percakapan yang diajukan selama penyelidikan.

Di sisi lain, pelapor tetap pada pernyataannya di hadapan penyidik, menegaskan bahwa ia tidak memiliki kepentingan apa pun untuk mengada-ada cerita ini, dan bahwa yang lebih mengganggunya daripada kejadian itu sendiri adalah besarnya liputan media yang menyertai kasus ini.

Mbappé mungkin akan memberikan kesaksian

Sidang tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh sejumlah saksi, terutama Kylian Mbappé, sahabat dekat Hakimi.

Mbappé sebelumnya telah memberikan dua keterangan selama tahap penyidikan, di mana ia menceritakan percakapan yang terjadi antara dirinya dan Hakimi pada malam kejadian tersebut, sambil menjelaskan bahwa pemain asal Maroko itu menegaskan kepadanya saat itu bahwa ia tidak merasakan penolakan apa pun dari pihak gadis tersebut selama pertemuan tersebut.

Kasus ini diperkirakan akan diputuskan secara final di Pengadilan Pidana dalam beberapa bulan mendatang, setelah keputusan untuk membawa kasus ini ke persidangan menjadi final menyusul putusan Pengadilan Banding.