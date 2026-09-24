Pemain asal Inggris Eddie Nketiah kini menjadi pemain inti yang tampil reguler bersama Crystal Palace musim ini, setelah dilanda mimpi buruk berupa rentetan cedera.

Menurut surat kabar Evening Standard, Ghana berusaha merayu Eddie Nketiah untuk menjajaki kemungkinan mengubah kesetiaan internasionalnya, yakni berpindah dari membela Inggris menjadi bermain bersama timnas Black Stars.

Ghana menunjukkan minat besar terhadap Eddie Nketiah, mantan penyerang Arsenal, dan telah mengajukan tawaran baru dalam upaya meyakinkannya untuk membela timnas Ghana.

Pemain berusia 27 tahun itu tengah mempertimbangkan pilihan-pilihannya, dan belum mengambil keputusan akhir.

Nketiah, yang tumbuh besar dari kedua orang tua berkebangsaan Ghana, lahir di kawasan Lewisham di selatan London. Ia pernah membela timnas Inggris di level kelompok usia, dan mencetak gol terbanyak dibandingkan pemain mana pun dalam sejarah timnas Inggris U-21.

Eddie Nketiah memperoleh caps internasional pertama dan satu-satunya sejauh ini bersama timnas senior Inggris di bawah asuhan pelatih Gareth Southgate, pada Oktober 2023, ketika ia masuk menggantikan Ollie Watkins pada menit ke-73 dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kemenangan Inggris atas Australia dengan skor 1-0 di Stadion Wembley.

Regulasi Federasi Sepak Bola Internasional menyatakan bahwa seorang pemain tidak berhak mengubah timnas yang dibelanya apabila ia telah tampil di lebih dari 3 pertandingan resmi bersama timnas senior satu negara sebelum berusia 21 tahun.

Ini berarti Nketiah masih memenuhi syarat untuk membela Ghana, yang ingin menambahkan lebih banyak kualitas dan pengalaman teruji di Liga Primer Inggris ke dalam skuad timnasnya, yang sudah memiliki winger Manchester City Antoine Semenyo dan gelandang Coventry, Kaleb Yeirinky.

Setelah setahun yang sulit akibat cedera, Nketiah memulai musim ini dengan baik di bawah asuhan pelatih baru Crystal Palace, Pierre Sage, dan tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan sepanjang 5 pekan.

Ia bermain sebagai starter dalam ketiga pertandingan timnya di Liga Primer Inggris sejauh musim ini.

Pada saat yang sama, Crystal Palace menyikapi awal musim yang sulit dengan baik, dan memastikan lolos ke babak keempat Piala Liga Inggris setelah kemenangan mudah atas tamunya, Middlesbrough, dengan skor tiga gol tanpa balas.