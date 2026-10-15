Dalam sebuah pertemuan yang penuh gejolak di kantor pusat Federasi Sepak Bola Internasional, Presiden Gianni Infantino menyampaikan permintaan maaf kepada dewannya atas rencana rahasianya untuk menjual hak Piala Dunia. Jawaban yang diterimanya tegas dan mengejutkan: Anda masih belum layak memimpin sepak bola dunia kecuali Anda mengungkap segalanya.

Detail pertemuan penuh gejolak

Dewan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" bertemu hari Kamis ini di Zurich, untuk pertama kalinya sejak meledaknya skandal proposal rahasia Infantino untuk mendirikan apa yang disebut "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

Proyek yang akhirnya harus dibatalkan Infantino hanya dalam beberapa hari setelah kebocorannya itu mengatur pemberian sebagian hak komersial badan pengatur sepak bola dunia kepada sebuah perusahaan investasi swasta, sebuah preseden berbahaya yang akan mengubah wajah olahraga ini.

Selama pertemuan yang berlangsung tiga setengah jam, berkas soal lembaga tersebut bukan satu-satunya yang berada di meja pertanggungjawaban. Presiden berkebangsaan Swiss-Italia itu dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan panas mengenai berkas rumit lainnya, di antaranya penangguhan striker Amerika Serikat Folarin Balogun, penghargaan perdamaian FIFA, dan pendanaan federasi-federasi nasional.

Hewitt meledak: Kami tidak menerima jawaban apa pun

Debbie Hewitt, Presiden Federasi Sepak Bola Inggris dan Wakil Presiden FIFA, mengungkap besarnya kekecewaan di dalam dewan. Ia mengatakan dalam pernyataan selanjutnya bahwa banyak pertanyaan masih tidak terjawab.

Hewitt menambahkan dengan nada keras: "Salah satu hal yang mengecewakan adalah kami tidak menerima jawaban atas satu pun permintaan spesifik kami, seperti memperoleh dokumen dari lembaga (FFE), misalnya."

Ia melanjutkan sambil mengungkap apa yang terjadi di balik layar: "Saya bertanya: mengapa? Dan kami diminta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu secara tertulis. Saya pikir orang itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jika ia tidak menjawabnya sekarang, maka ia tidak layak memimpin FIFA, dan itulah yang dibahas dalam pertemuan tersebut."

Hewitt mengakui adanya "sedikit penyesalan" dalam permintaan maaf Infantino, namun ia menegaskan hal itu tidak cukup, dengan mengatakan: "Kemudian tidak ada keberatan apa pun terkait perasaan kami terhadap apa yang terjadi. Yang benar-benar ia minta maafkan adalah tidak mengajukan masalah ini ke dewan. Jika Anda sedemikian menyesal, maka beri tahu kami."

UEFA tetap pada pendiriannya

Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" termasuk pengkritik paling keras Infantino, dan telah berulang kali memintanya mengundurkan diri. UEFA telah menyiapkan langkah hukum pidana terhadap Infantino, serta mengajukan gugatan di tiga pengadilan Amerika untuk menuntut pembukaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan lembaga tersebut.

Ketika ditanya apakah ada perubahan dalam sikap UEFA, Hewitt menjawab dengan tegas: "Dari sudut pandang saya, tidak ada yang berubah. Saya tidak memiliki informasi baru yang membuat saya merasa sebaliknya, kecuali bahwa kami memiliki seorang presiden yang meminta maaf."

Meski badai berlangsung, UEFA masih mencari kandidat untuk menantang Infantino, yang akan mengikuti pemilihan presiden FIFA untuk ketiga kalinya pada Maret mendatang, tanpa munculnya kandidat kredibel mana pun hingga saat ini.

Ramon Vega, mantan bek Tottenham dan Swiss, telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri, namun tampaknya tidak mungkin ia memperoleh lima surat dukungan yang disyaratkan dari federasi anggota, apalagi menjadi pesaing serius.

Sebaliknya, figur-figur terkemuka di sepak bola Eropa telah menyampaikan kepada badan penyiaran Inggris "BBC Sport" keinginan mereka agar Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal, mencalonkan diri. Namun belum jelas apakah Wenger bersedia meninggalkan jabatannya sebagai Kepala Global Pengembangan Sepak Bola di FIFA untuk menjalani pertarungan melawan presidennya yang mungkin tidak akan ia menangi.

Hewitt mengakui perlunya UEFA dan para penentang Infantino di seluruh dunia menemukan kandidat sebelum batas waktu pada 18 November mendatang, sambil menekankan pentingnya kehadiran seorang pesaing setelah Infantino terpilih kembali secara aklamasi pada 2019 dan 2023.

Ia menutup dengan mengatakan: "Saya pikir penting bagi Gianni untuk memiliki seseorang yang mengusung program berbeda, dan baik bagi FIFA untuk memiliki pilihan tersebut. Kita hidup dalam sistem demokratis. Kita harus mengingat bahwa ada 211 federasi, dan sangat penting bahwa seluruh federasi tersebut mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara sesuai pandangan mereka."



