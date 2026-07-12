Kejutan bagi Barcelona... Arsenal gencar berupaya menyelesaikan transfer Álvarez

Arsenal sedang berupaya mencapai kesepakatan untuk merekrut Julián Álvarez, penyerang Atlético Madrid, yang namanya dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona.

Surat kabar "Sport", mengutip "The Independent", melaporkan bahwa klub asal London tersebut kini melihat peluang nyata untuk mendatangkan penyerang asal Argentina itu, dan telah memulai negosiasi dengan memanfaatkan situasi rumit yang dihadapi Atlético Madrid terkait sang pemain.

Informasi yang beredar menunjukkan bahwa Alvarez dan orang-orang terdekatnya memprioritaskan kepindahan ke Barcelona, namun mereka belum menutup pintu bagi Arsenal. Oleh karena itu, Arsenal akan berusaha mencapai kesepakatan dengan semua pihak melalui penawaran dana yang sangat besar, yang berpotensi mengakhiri salah satu kisah paling menonjol di bursa transfer musim panas ini.

Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, yang sebelumnya pernah bekerja di Atlético Madrid, memimpin negosiasi ini dengan tujuan merekrut sang pemain, apa pun biayanya.

"The Independent" menjelaskan bahwa Arsenal mulai bergerak setelah hiruk-pikuk media seputar sang pemain mereda, dan yang lebih penting lagi, persaingan untuk mendapatkan sang pemain pun berkurang.

Real Madrid secara praktis telah tersingkir dari persaingan, setelah tidak lagi memiliki peluang, sementara Paris Saint-Germain lebih memilih untuk fokus pada transfer lain seperti Diomande dan Ferran Torres.

Bagi Arsenal, pesaing sesungguhnya tetaplah Barcelona, namun para petinggi klub asal London itu meyakini bahwa Atlético Madrid tidak akan menyetujui penjualan sang pemain ke Barcelona, yang mungkin menjadikan Arsenal sebagai satu-satunya opsi yang realistis.

Arsenal sempat sedikit menjauh dari opsi merekrut Alvarez untuk mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Bradley Barcola, namun Paris menuntut dana yang sangat besar, yang mengindikasikan bahwa pemain tersebut tidak ditawarkan untuk dijual saat ini.

Perlu dicatat bahwa Arsenal awalnya berencana menginvestasikan 100 juta euro untuk merekrut Alvarez, namun mereka menyadari bahwa mereka akan terpaksa menaikkan nilai tawaran mereka dalam beberapa hari ke depan.

Di Barcelona, para petinggi menyadari langkah-langkah terbaru yang diambil Arsenal, namun mereka tetap tenang, karena mereka tahu bahwa sang pemain lebih memilih mengenakan seragam tim Catalan tersebut.