Pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, yang menjabat sebagai pelatih tim nasional Portugal, telah memutuskan nasibnya terkait kelanjutan kariernya bersama "Brasil-nya Eropa" setelah Piala Dunia 2026 berakhir, bahkan sebelum timnya memainkan pertandingan pertama di ajang tersebut.

Rekan-rekan bintang Portugal Cristiano Ronaldo akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia besok, Rabu, saat menghadapi tim nasional Republik Demokratik Kongo, pada pertandingan pertama di Grup 11.

Sekitar 24 jam sebelum pertandingan, stasiun radio Inggris “TalkSport” mengonfirmasi bahwa Roberto Martínez telah memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Portugal segera setelah Piala Dunia 2026 berakhir.

Stasiun radio tersebut menegaskan bahwa keputusan pelatih asal Spanyol itu bersifat final dan tegas, serta tidak akan terpengaruh oleh hasil yang mungkin diraih timnas di Piala Dunia, baik positif maupun negatif.

Hal ini terjadi di tengah spekulasi bahwa nama Martinez dikaitkan dengan kepelatihan klub Al-Nassr pada musim depan, setelah berakhirnya perjalanannya bersama “Brasil Eropa” di Piala Dunia, sebagai pengganti pelatih asal Portugal, Jorge Jesus.

Namun, stasiun radio “Talk Sport” menegaskan bahwa opsi yang sedang dipertimbangkan oleh pelatih asal Spanyol tersebut adalah kembali melatih di Liga Primer Inggris, atau salah satu liga Eropa lainnya, dengan adanya tawaran melatih dari salah satu tim nasional lainnya.

Martínez mulai melatih timnas Portugal pada Januari 2023, menggantikan Fernando Santos yang dipecat dari jabatannya setelah tersingkir dari Piala Dunia 2022 di babak perempat final oleh timnas Maroko.

Meskipun tersingkir dari Piala Eropa “Euro 2024” di babak perempat final, pelatih asal Spanyol ini berhasil memimpin rekan-rekan Ronaldo meraih gelar juara Liga Bangsa-Bangsa Eropa untuk kedua kalinya dalam sejarah pada tahun 2025.