Kejutan bagi Al Ahly: Sidang dengar pendapat soal perekaman VAR dibatalkan... dan Abdel Hafiz mengancam

Delegasi Al-Ahly, yang dipimpin oleh Sayed Abdel Hafiz, anggota dewan direksi, meninggalkan markas Federasi Sepak Bola Mesir setelah sidang dengar pendapat terkait rekaman percakapan wasit dalam pertandingan melawan Ceramica Cleopatra dibatalkan, yang semula diajukan atas permintaan klub tersebut.

Sidang dengar pendapat untuk merekam percakapan wasit selama pertandingan semula dijadwalkan, namun sidang tersebut tidak digelar dengan alasan "tidak adanya pihak yang berwenang secara hukum".

Delegasi Al-Ahly yang dipimpin oleh Sayed Abdel Hafiz, bersama dengan Jamal Jabr, Direktur Komunikasi klub, seorang ahli audio, dan mantan ahli wasit, hadir di markas federasi sebelum diberitahu bahwa sidang tidak dapat digelar.

Al-Ahly sebelumnya telah mengirim surat kepada Mustafa Azzam, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Mesir, di mana mereka menegaskan haknya untuk menunjuk siapa pun yang dianggap layak untuk menghadiri sidang dengar pendapat terkait percakapan yang terjadi antara wasit selama pertandingan melawan Ceramica Cleopatra.

Sekretaris Jenderal Federasi tersebut menjelaskan dalam surat sebelumnya kepada Al-Ahly bahwa "mendengarkan percakapan video teknis terbatas hanya pada dua orang dari staf teknis dan administratif yang terkait dengan pertandingan, dengan syarat mereka adalah orang-orang yang diizinkan berada di area teknis, tanpa orang lain."

Al-Ahly tahu cara memperjuangkan haknya

Setelah meninggalkan markas federasi, Sayed Abdel Hafiz mengecam keputusan yang tidak mengizinkannya hadir, menegaskan penolakannya terhadap apa yang terjadi.

Abdul Hafiz mengatakan kepada wartawan: "Al-Ahly tahu betul cara mendapatkan haknya, dan ia memiliki hak asli untuk memilih siapa yang mewakilinya."

Dia menambahkan: "Saya datang ke Asosiasi Sepak Bola karena larangan saya untuk hadir dengan surat kuasa tidak sah. Tidak ada peraturan yang melarang saya, dan bagaimana jika staf teknis dan administratif dipecat sebelum jadwal sidang? Oleh karena itu, wajar jika Dewan Direksi Al-Ahly hadir."

Al-Ahly sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Ceramica Cleopatra pada putaran pertama babak final Liga Mesir, dalam pertandingan yang menyaksikan tidak adanya penalti untuk Al-Ahly pada detik-detik terakhir, setelah tinjauan video.

Al-Ahly dalam pernyataan resminya meminta agar rekaman percakapan antara wasit lapangan dan wasit video selama peninjauan insiden tersebut diputar, berdasarkan pernyataan Oscar Ruiz, Ketua Komite Wasit, yang menegaskan hak setiap klub untuk melakukannya dengan membayar biaya tertentu, serta keharusan mengumumkan detail percakapan tersebut untuk menjamin integritas dan transparansi.

