Kejutan bagi Al-Ahly dan Raja... CAF Menolak Usulan Penambahan Klub Juara Afrika

Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Afrika (CAF) merekomendasikan penolakan terhadap usulan Mesir terkait penambahan jumlah klub yang berpartisipasi dalam Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi.

Federasi Sepak Bola Mesir yang dipimpin oleh Hani Abu Rida telah menegaskan bahwa mereka telah mengajukan permohonan kepada CAF untuk menyediakan satu slot tambahan bagi setiap federasi anggota, menyusul prestasi Afrika di Piala Dunia 2026.

Zamalek dan Pyramids akan berpartisipasi di Liga Champions Afrika, sementara Al-Ahly akan tampil di kompetisi Piala Konfederasi.

Situs web "Al-Batola" dari Maroko, mengutip sumber resmi di dalam konfederasi tersebut, menyebutkan bahwa Komite Kompetisi merekomendasikan kepada CAF untuk menolak usulan Abu Rida.

Sumber tersebut menjelaskan, “Pihak pengelola kompetisi telah menelaah surat dari Mesir segera setelah diterimanya, yang meminta agar setiap federasi diberikan satu slot tambahan di kedua turnamen berdasarkan peringkat yang berlaku, sehingga memungkinkan beberapa federasi meningkatkan kuotanya menjadi tiga klub di setiap babak kualifikasi.”

Ia melanjutkan, “Pimpinan Komite Kompetisi telah menyampaikan nota resmi yang menjelaskan alasan keberatannya terhadap usulan Mesir tersebut kepada Sekretaris Jenderal CAF, Samson Adamo dari Nigeria.”

Ia menjelaskan bahwa Adamo telah menghubungi Patrice Motsepe, Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), untuk berkoordinasi dan menyelesaikan masalah ini secara definitif, sebelum memberikan tanggapan resmi kepada pihak Mesir.

Perlu dicatat bahwa Morocco Fassi dan Renaissance Berkane akan mewakili Maroko di Liga Champions Afrika, sementara Raja akan berpartisipasi di Piala Konfederasi.