Klub Al-Qadsiah masuk ke dalam persaingan dengan Al-Hilal, demi mencegahnya merampungkan transfer keenam selama periode bursa transfer musim panas ini.

Al-Hilal sebelumnya telah mengontrak 5 pemain secara resmi, yaitu Mohammed Al-Owais, Sabri Dhal, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Enezi, dan Mohammed Al-Sarnokh.

Menurut laporan sejumlah media sebelumnya, "Sang Pemimpin" tengah membidik perekrutan pemain Saudi keenam, yaitu Mohammed Mahzari, bek klub Al-Taawoun.

Namun, jurnalis Saudi Ahmed Al-Ajlan menegaskan bahwa Al-Hilal bisa saja kehilangan transfer tersebut, setelah Al-Qadsiah masuk ke dalam negosiasi tingkat lanjut dengan klub Al-Taawoun untuk merekrut bek kanan Saudi itu.

Beberapa laporan sebelumnya telah mengungkap adanya perselisihan antara manajemen Al-Hilal dan Al-Taawoun terkait transfer Mahzari, akibat tuntutan finansial pemain tersebut yang berlebihan.

Al-Hilal sebenarnya sudah mengontrak seorang bek kanan baru pada bursa transfer musim panas ini, yaitu Mohammed Al-Sarnokh yang datang dari klub Al-Fateh.

Mahzari dianggap sebagai salah satu pemain istimewa di sepak bola Saudi, bahkan ia sempat bergabung dengan tim nasional utama pada Maret lalu untuk menghadapi Serbia, tetapi ia tidak masuk dalam daftar skuad Saudi di Piala Dunia 2026.

Sepanjang musim lalu, pemain berusia 24 tahun itu tampil dalam 35 pertandingan bersama Al-Taawoun di ajang Liga Saudi dan Piala Raja Kustodian Dua Masjid Suci, di mana ia berhasil mencetak satu gol dan menciptakan dua assist.