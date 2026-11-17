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Pelatih asal Yunani Georgios Donis, juru taktik timnas Arab Saudi, memutuskan merombak separuh susunan pemain inti dalam laga uji coba melawan Uzbekistan.

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Timnas Arab Saudi menghadapi Uzbekistan pada Selasa (hari ini) di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, dalam laga uji coba kedua mereka selama jeda internasional kali ini.

Donis telah mengumumkan susunan pemain resmi untuk pertandingan ini, yang diwarnai absennya Mohammed Al-Owais, kiper Al-Hilal, dari skuad secara keseluruhan. Ia tidak tampil sebagai starter maupun masuk daftar cadangan, sementara Hamed Al-Shanqiti tampil sejak menit awal menggantikannya.

Hamed Al-Shanqiti bukan satu-satunya wajah baru dibandingkan susunan pemain yang menang 3-2 atas Korea Selatan pada Jumat lalu. Saud Abdulhamid juga dipasang di posisi bek kanan, menggeser Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis juga mengembalikan Musab Al-Juwayr ke susunan pemain inti, setelah sang pemain absen membela Arab Saudi di Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" dan hanya duduk di bangku cadangan pada laga sebelumnya melawan Korea Selatan. Al-Juwayr menggantikan posisi Mohammed Kanno.

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Pelatih asal Yunani itu juga melakukan dua perubahan di lini depan. Ahmed Al-Ghamdi dan Firas Al-Buraikan tampil mendampingi Marwan Al-Sahafi, menggantikan Mohammed Al-Qahtani dan Abdullah Al-Hamdan.

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Susunan pemain timnas Arab Saudi adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Hamed Al-Shanqiti

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Lini belakang: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti, Moteb Al-Harbi

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Musab Al-Juwayr

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Lini depan: Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan, Ahmed Al-Ghamdi

Arab Saudi unggul dalam rekor pertemuan melawan Uzbekistan. Dari 12 pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Arab Saudi menang tujuh kali, sedangkan Uzbekistan meraih empat kemenangan, dan satu laga berakhir imbang.

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Laga ini merupakan pertandingan kedua yang dijalani Arab Saudi dalam pemusatan latihan mereka saat ini di Doha, ibu kota Qatar, setelah menang 3-2 atas Korea Selatan pada laga pertama.

Itu merupakan kemenangan pertama Arab Saudi atas Korea Selatan dalam 21 tahun, tepatnya sejak 2005, ketika mereka menang di laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2006.

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Sejak saat itu, kedua tim telah bertemu dalam enam pertandingan dan Arab Saudi tak pernah sekali pun menang. Korea Selatan memenangi dua laga, sementara empat pertandingan berakhir imbang, sebelum kemenangan pada laga terakhir.

Laga tersebut merupakan pertemuan ke-19 antara Arab Saudi dan Korea Selatan, baik di level uji coba maupun resmi, sejak duel perdana mereka pada 1980.

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Dalam 19 pertandingan sebelumnya, Arab Saudi mencatat enam kemenangan, Korea Selatan juga memenangi enam laga, sedangkan tujuh pertandingan lainnya berakhir imbang.

Di level uji coba, kedua tim telah menjalani pertemuan ketujuh. Rangkaian pertemuan itu dimulai sejak 1980, dengan Korea Selatan dua kali keluar sebagai pemenang, tiga laga berakhir imbang, sementara kemenangan terakhir menjadi yang kedua bagi Arab Saudi.

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Kemenangan paling bersejarah Arab Saudi atas Korea Selatan terjadi di semifinal Piala Asia 2000, ketika Talal Al-Meshal mencetak dua gol kemenangan dalam laga yang berakhir 2-1.

Adapun pertemuan resmi terakhir terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023, ketika laga berakhir imbang 1-1 di waktu normal, sebelum Korea Selatan berhasil melaju ke perempat final lewat adu penalti.